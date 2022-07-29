الجمعة 30 ذو الحجة 1443 ﻫ - 29 يوليو 2022 |
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نجاة عون: طريقة التعاطي في المجلس هي طريقة فوقية

منذ ساعة واحدة
النائبة نجاة عون

النائبة نجاة عون

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طالبت النائب نجاة عون صليبا بـ”ضرورة فرض قواعد سلوكية داخل المجلس النيابي”، مشيرة الى ان “طريقة التعاطي في المجلس هي طريقة فوقية”، وقالت: “نمد ايدينا من اجل التغيير الحقيقي” ، لافتة الى ان “الاستحقاق الرئاسي هو من اهم الاستحقاقات ويتم العمل على وضع مواصفات للرئيس المقبل يعلن عنها في الوقت المناسب”.

وأضافت في حديث لـ”صوت لبنان”: “متعاونون مع الكتائب والقوى التغييرية من أجل إنجاز المشاريع التي تصب في مصلحة لبنان”.

واعتبرت ان “قانون السرية المصرفية ، فارغ من مضمونه”، لافتة الى ان “النواب التغييريين لم يصوتوا للمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء لان لا مبرر له، والمطلوب ان يكون القضاء مستقلا وليس محكمة لمحاكمة الرؤساء”.

وقالت: “لن نسكت عن إنفجار المرفأ”، مشيرة الى ان “القمح والذرة المخمرة هما السبب في الحريق ، وان وقوع الجزء الشمالي من الاهراءات لن يتسبب بأضرار ، وعلى الناس الا تخاف والالتزام بالتعليمات، واذا سقطت الاهراءات الشمالية فان الاهراءات الجنوبية ، يجب ان تبقى معلمًا سياحيًّا”.

عن ترسيم الحدود، لفتت الى “ضرورة تعديل المرسوم من قبل رئيس الجمهورية والعودة الى الخط 29”.

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