نجاة عون: طريقة التعاطي في المجلس هي طريقة فوقية

طالبت النائب نجاة عون صليبا بـ”ضرورة فرض قواعد سلوكية داخل المجلس النيابي”، مشيرة الى ان “طريقة التعاطي في المجلس هي طريقة فوقية”، وقالت: “نمد ايدينا من اجل التغيير الحقيقي” ، لافتة الى ان “الاستحقاق الرئاسي هو من اهم الاستحقاقات ويتم العمل على وضع مواصفات للرئيس المقبل يعلن عنها في الوقت المناسب”.

وأضافت في حديث لـ”صوت لبنان”: “متعاونون مع الكتائب والقوى التغييرية من أجل إنجاز المشاريع التي تصب في مصلحة لبنان”.

واعتبرت ان “قانون السرية المصرفية ، فارغ من مضمونه”، لافتة الى ان “النواب التغييريين لم يصوتوا للمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء لان لا مبرر له، والمطلوب ان يكون القضاء مستقلا وليس محكمة لمحاكمة الرؤساء”.

وقالت: “لن نسكت عن إنفجار المرفأ”، مشيرة الى ان “القمح والذرة المخمرة هما السبب في الحريق ، وان وقوع الجزء الشمالي من الاهراءات لن يتسبب بأضرار ، وعلى الناس الا تخاف والالتزام بالتعليمات، واذا سقطت الاهراءات الشمالية فان الاهراءات الجنوبية ، يجب ان تبقى معلمًا سياحيًّا”.

عن ترسيم الحدود، لفتت الى “ضرورة تعديل المرسوم من قبل رئيس الجمهورية والعودة الى الخط 29”.