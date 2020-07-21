نجار: اقفال البلد مدمر للاقتصاد… والحريب ضد فيروس كورونا لم تنته

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أكد وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار أن “نسبة الوافدين المصابين بفيروس “كورونا” لا تتعدى النصف في المئة، وبالتالي لا تشكل خطرا كبيرا”، مشددا على “ضرورة الموازنة بين الاقتصاد والصحة”.

وقال في حديث إذاعي: إن “اقفال البلد مدمر للاقتصاد”. وأشار الى أنه لمس “نوعا من التراخي لدى المواطنين الذي عادوا إلى حياتهم الطبيعية وكأن شيئا لم يكن”، مطالبا “بالتشدد في الإجراءات لأن الحرب ضد كورونا لم تنته”.

وعن جلسة الحكومة وملف التدقيق الجنائي، تحدث نجار عن “وجهات نظر مختلفة لا ترتقي الى مستوى الخلاف”، لافتا الى أن “بعض الوزراء طلب ألا يقتصر التدقيق على مصرف لبنان”.

ودعا نجار إلى “منح الحكومة بعض الوقت قبل الحكم على أدائها”، معتبرا أنها “اتخذت على مدى أشهر قرارات جريئة وصائبة”.

وختم: “الثمر يحتاج لوقت حتى ينضج والوقت الذي نتحدث عنه هو بضعة أشهر اضطرت في خلالها الحكومة الى خوض ملفات شائكة وتعاطينا مع تراكمات عمرها عشرات السنين”.