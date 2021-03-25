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نجار تابع مع إدارة مرفأ طرابلس سرعة إبحار ريمار بإتجاه تركيا لتأمين الأوكسيجين

منذ 11 ساعة
​ميشال نجار​

​ميشال نجار​

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أصدر المكتب الاعلامي لوزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار البيان الآتي: “بسبب تراجع شدة العاصفة وإستقرار الطقس، غادرت صباح اليوم من مرفأ طرابلس السفينة Rimar التابعة لشركة sea wise اللبنانية المخصصة لنقل الشاحنات من طرابلس الى تركيا وبالعكس، ومن المنتظر ان تصل الى ميناء تاشوجو التركي مساء اليوم، لتغادر مساء الغد محملة بـ 14 شاحنة محملة بالأوكسجين حمولة كل واحدة منها 22 طنا لتصل الى مرفأ طرابلس صباح يوم السبت المقبل.

إشارة الى أن وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور ميشال نجار تابع مع إدارة مرفأ طرابلس الموضوع للضغط في إتجاه سرعة إبحار السفينة بإتجاه تركيا لتأمين مادة الأوكسيجين للمستشفيات، كما أعطى توجيهاته الصارمة أن تكون أولوية التحميل لشاحنات الأوكسيجين ومن ثم بقية البضائع”.

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