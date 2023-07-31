نجل رياض سلامة يتوعد: سأقاضي كل مزور حقائق ومشوه لصورة العائلة

صدر عن المحامي مارك حبقة الوكيل القانوني لـ “نادي سلامة” نجل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة البيان التالي:

“لما كانت صحيفة The National عبر الصحافية نفسها التي اعتادت تناول الموكل وعائلته عدة مرات قد نشرت عدّة مقالات اتهمت فيھا الموّكل بالتورط بعمليات تبييض أموال وذلك عبر الاستحواذ على عقارات بملايين الدولارات يملكھا مع والده السيد رياض سلامة في أوروبا، ولما كانت الصحيفة المذكورة قد استندت كما تزعم على مستندات سرية استحوذت عليھا من ملفات جاري التحقيق فيھا من قبل القضاء الألماني كما ومن قبل القضاء الفرنسي وھي مُستندات مُفترض أنّ تَتّسم بالسرية كونھا تتعلّق بتحقيقات جنائية،

ولما كانت بعض وسائل الإعلام المحلية إضافة إلى بعض الأشخاص قد استغلّت ھذا التقرير لاستكمال عملیّة تشویه وتزویر الحقائق المتعلّقة بالملفين القضائيين الجاري النظر بھما في المانیا وفرنسا، ولما كان الموكل واحتراما منه لموقع والده ووجوده حتّى الیوم في مركز المسؤولیّة قد تجنّب الرد في الإعلام وفي القضاء على مُرتكبي جرائم خرق سریّة التحقیقات وتزویر الحقائق وتشویه صورة الموكّل وعائلته بشكل یومي لأھداف سیاسیّة رخیصة كما ولتضلیل الرأي العام اللبناني للتركیز على ملف واحد وعدم رؤیة ملفات الفساد الحقیقیّة، یؤكدّ أنّه وابتداءً من تاریخ الغد سوف یلجأ إلى القضاء المحلي والأجنبي لمُلاحقة الصحیفة المذكورة أولاً وكُل شخص تسوّله نفسه تزویر الحقائق وتشویه صورة الموكل لا سیّما في ظل عدم وجود أيّ إدّعاء بحقّه و/أو أيّ حُكم نھائي مُبرم قد صدر في كافّة التحقیقات القضائیّة المُشار إلیھا في كافّة المقالات الصحفیّة لیُبنى على الشيء مُقتضاه”.