نجم أمام أهالي ضحايا انفجار المرفأ: اطالب فرنسا وبريطانيا بالإسراع في ارسال تقارير الخبراء

لفتت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم قارير التقنية المطلوبة الى اهمية التقارير التي قد تستوجب اتخاذ إجراءات وقرارات اضافية، وكذلك أجوبة على بعض الاستنابات القضائية المرسلة الى الخارج إلى “أهمية وتحديدا الفرنسية منها”.

وكشفت خلال لقاء مع اهالي ضحايا انفجار المرفأ أن “السلطات القضائية اللبنانية تعول على التقرير الفرنسي التقني بعدما عاين فريق الخبراء الفرنسي الأرضية في محيط المرفأ وقعر البحر واخذ منهما عينات لتحليلها والتحقق من ماهية المواد التي سببت الانفجار”.

وطالبت نجم “الجهات المعنية الفرنسية والبريطانية بإلاسراع في تزويد المحقق العدلي بالتقارير التقنية المعدة من قبل خبرائهما”.

وكذلك، كررت “الطلب بتزويد المحقق العدلي بصور الأقمار الاصطناعية”.

وكشفت نجم للأهالي أنها تواصلت مع “سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا. كما اجتمعت مع السفير البريطاني كريس رامبلينغ، وستجتمع مطلع الأسبوع مع السفيرة الفرنسية الجديدة آن غرييو وآخرين للغاية عينها”.

ولفتت إلى “المسار الزمني الذي ينتهجه القضاء العدلي، والذي تجده منطقيا نسبة الى حجم الكارثة”.

وبعدما استمعت نجم الى هواجس اهالي الضحايا وخوفهم من التدخلات السياسية في ملف انفجار المرفأ، أجابت على لائحتهم المطلبية، موضحة “لماذا اتجهت الحكومة إلى احالة القضية على المجلس العدلي لأن الإجراءات امام المحكمة العسكرية لا تتيح للضحايا وذويهم اتخاذ صفة الادعاء الشخصي والمشاركة في الإجراءات والمطالبة بالتعويضات، الامر المتاح امام المجلس العدلي”.

وفي هذا الإطار، أكدت نجم “تواصلها الدائم مع نقابة المحامين، التي شكلت فريقا من المحامين المتطوعين لتمثيل الضحايا وذويهم”.

وبالنسبة الى مطلب الأهالي من الدولة اللبنانية إحالة قضيتهم على المحاكم الدولية، أوضحت نجم أن “القضية دولت حكما بسبب جنسية بعض الضحايا الذين سقطوا في الانفجار، بعدما قررت السلطات الفرنسية والبلجيكية فتح تحقيق في الانفجار، فضلا عن أن الشق التقني في التحقيق اللبناني يساهم فيه خبراء أجانب.

وأكدت نجم أنها “وإن كانت لا تتدخل في مضمون التحقيق وتفاصيله عملا بمبدأ فصل السلطات، إلا أنها تمارس صلاحياتها لجهة تأمين وحماية الإطار العام للتحقيق”، كاشفة عن “سعيها مع جهات خارجية إلى تحصيل المساعدات للضحايا”، مفضلة “عدم ذكر المزيد من التفاصيل قبل انهاء مهمتها بنجاح”.

وتزامنا مع اللقاء، رحبت نجم ب”توقيع مشروع القانون الذي يرمي الى إعطاء تعويضات ومعاشات تقاعد لذوي الذين استشهدوا في الانفجار، إسوة بشهداء الجيش من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب واحالته على مجلس النواب”.