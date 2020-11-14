استمع لاذاعتنا

نجم ردا على كنعان: لا انتظر شهادة من رئيس لجنة انهيار المال والموازنة

منذ 40 دقيقة
آخر تحديث: 14 - نوفمبر - 2020 5:09 مساءً
وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم

وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم

A A A
طباعة المقال

ردت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم على تغريدة النائب ابراهيم كنعان بالقول:” لا انتظر شهادة من رئيس لجنة انهيار المال والموازنة. ليقل ما يشاء، والناس حكم.”

وكان قد غرد كنعان منذ ساعتين عن وزيرة العدل قائلا:”وزيرة اللا عدل استفاقت على فشلها بعد ٩ أشهر من دون إنجاز يتيم، ولم تجد غير التطاول على لجنة المال المشهود على عملها الرقابي المتشدد خصوصاً على صعيد الموازنات والحسابات الماليّة، لتحوير الأنظار عن رصيد وزاري يوازي الصفر وأخطاء قانونيّة عطلّت التدقيق الجنائي”.

    المزيد من أخبار لبنان

    إجراءات أمنية مشددة في أول إيام الإقفال
    قوى الأمن سطرت 1072 محضراً في في الساعات الأولى من قرار الاقفال
    رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان
    كنعان عن وزير العدل: استفاقت على فشلها بعد 9 أشهر
    مطرانية جبيل
    مطرانية جبيل المارونية: وقانا الله شر الفتنة وألهمنا الحكمة والوعي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    البلاديوم
    فيديو: البلاديوم.. المعدن الذي بات أغلى من الذهب ويتوفر لدى معظم الناس
    الحمل بتوأم- تعبيرية
    حادثة غريبة..مصرية اختفى جنيناها التوأم من الرحم بعد 6 أشهر بشكل مفاجئ
    صورة تُظهر الرجل قبل احراق نفسه في ميدان التحرير وسط القاهرة
    شاهد.. بوعزيزي مصر يضرم النار في نفسه وسط القاهرة