نجم ردا على كنعان: لا انتظر شهادة من رئيس لجنة انهيار المال والموازنة

ردت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم على تغريدة النائب ابراهيم كنعان بالقول:” لا انتظر شهادة من رئيس لجنة انهيار المال والموازنة. ليقل ما يشاء، والناس حكم.”

لا انتظر شهادة من رئيس لجنة انهيار المال والموازنة. ليقل ما يشاء، والناس حكم. — Marie-Claude Najm (@MarieClaudeNajm) November 14, 2020

وكان قد غرد كنعان منذ ساعتين عن وزيرة العدل قائلا:”وزيرة اللا عدل استفاقت على فشلها بعد ٩ أشهر من دون إنجاز يتيم، ولم تجد غير التطاول على لجنة المال المشهود على عملها الرقابي المتشدد خصوصاً على صعيد الموازنات والحسابات الماليّة، لتحوير الأنظار عن رصيد وزاري يوازي الصفر وأخطاء قانونيّة عطلّت التدقيق الجنائي”.