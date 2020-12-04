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نجم: طلاب لبنان ترجموا بالإقتراع توقهم للزمن الجديد

منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 4 - ديسمبر - 2020 4:15 مساءً
وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم

وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم

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غردت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم على حسابها عبر تويتر بالقول: “يوم استلامي الوزارة رحبت بكل يلي بدن يكونوا جزء من الزمن يلي جايي، والناس هي الحكم. طلاب لبنان ترجموا اليوم بالاقتراع توقن للزمن الجديد: دولة متحررة من القيود الطائفية يلي فرقتن فأبعدتن عن المطالب الجامعة وحرمتن من حقوقن.المعركة طويلة، ولازم يكون نفسنا طويل”.

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