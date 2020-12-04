نجم: طلاب لبنان ترجموا بالإقتراع توقهم للزمن الجديد

غردت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم على حسابها عبر تويتر بالقول: “يوم استلامي الوزارة رحبت بكل يلي بدن يكونوا جزء من الزمن يلي جايي، والناس هي الحكم. طلاب لبنان ترجموا اليوم بالاقتراع توقن للزمن الجديد: دولة متحررة من القيود الطائفية يلي فرقتن فأبعدتن عن المطالب الجامعة وحرمتن من حقوقن.المعركة طويلة، ولازم يكون نفسنا طويل”.

يوم استلامي الوزارة رَحّبتُ "بكل يَلّي بدٌّن يكونوا جزء من الزمن يلّي جايي، والناس هي الحكم". #طلاب_لبنان ترجموا اليوم بالاقتراع تَوقٌن للزمن الجديد: دولة متحرّرة من القيود الطائفية يلّي فرّقتُن فأبعدتُن عن المطالب الجامعة وحرَمتٌن من حقوقن.

المعركة طويلة، ولازم يكون نفسنا طويل. — Marie-Claude Najm (@MarieClaudeNajm) December 4, 2020