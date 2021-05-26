نجم: لا يُزايدن علي أحد في ما خص استقلالية السلطة القضائية

أكدت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم أن “وزيرة العدل مستقلّة وليست تابعة لأيّ فريق سياسي والأعضاء غير الحُكميين في مجلس القضاء الأعلى اخترتُهم شخصيّاً على أساس الكفاءة وليس لارتباطهم او قربهم من أي فريق سياسي”.

وقالت نجم في حديث تلفزيوني: “لا يُزايدنّ عليّ أحد في ما خصّ استقلاليّة السلطة القضائيّة ولا أسعى إلى استحواذ فريق سياسي معيّن على الثلث المعطل في مجلس القضاء الأعلى”.

وقد كشفت معلومات سابقاً أن نجم ارسلت الى رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، اسماء القضاة لاصدار مرسوم اسماء اربعة قضاة اقترحت تعيينهم في عضوية مجلس القضاء الاعلى، وهم القاضيان في الاستئناف سامر يونس (الذي رفض المجلس مرتين تعيينه محققا عدليا في جريمة تفجير المرفأ بعد اقتراحه من قبل نجم)، ورولا الحسيني، والقاضية جويل فواز رئيسة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، وهي زوجة القاضي هنري خوري الذي عينه رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس شورى الدولة، بعدما أطاح القاضي شكري صادر الذي سارع الى تقديم استقالته، والقاضية ناتالي الهبر احد رؤساء محاكم البداية.