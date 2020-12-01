نجم: ماكرون ما زال مؤمناً بالمبادرة الفرنسية

أشارت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم إلى أن الحكومة مصرة على متابعة تنفيذ العقد المتعلق بالتدقيق المالي الجنائي مع شركة الفاريز اند مارسال كاشفةً أن وزير المال غازي وزني سيوجه كتاباً آخر الى الشركة في هذا السياق.

واعتبرت، في حديث مع الـLBCI، أن الأهم من “الوسيلة المستخدمة” هو معالجة موقف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وقالت: اذا استمر سلامة بالتذرع بالسرية المصرفية فهذا الأمر يحتاج الى المعالجة.

وقالت: بغض النظر عن توصيف قرار مجلس النواب لكنه اكد موافقة السلطة السياسية على التدقيق الجنائي لذا اتوجه الى سلامة واطلب منه تسليم الدولة المعلومات اللازمة.

ورداً على سؤال حول زيارتها الأخيرة الى فرنسا، أوضحت نجم أن اللقاء مع مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل كان غير رسميّ، مؤكّدة أنها ومن موقعها كوزيرة عدل تتواصل مع الجهات في الداخل والخارج.

وأكّدت نجم أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ما زال مؤمناً بالمبادرة الفرنسية ويركز على ضرورة تشكيل حكومة.

وفي ما خص المؤتمر الذي تعقده فرنسا دعماً للبنان، قالت: المؤتمر هو تكملة للمسار الذي بدأ به ماكرون ويتضمن مساعدات انسانية وهو ضروري لكن هذه الأمور غير كافية.