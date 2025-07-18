نجيب ميقاتي: الفيحاء لن تكون ممراً او مقراً للفتن

قال الرئيس نجيب ميقاتي في بيان: “تتجدد المحاولات من أكثر من جهة لتشويه صورة طرابلس عبر فبركات اعلامية عن فتنة طائفية يجري التحضير لها، بالتزامن مع احداث محافظة السويداء السورية”.

واكد إن “ما يشاع لن ينال من إصرار طرابلس وأهلها على أن يبقوا تحت حماية الدولة وفي كنفها، مرحبين بكل ضيوفها مهما كانت انتماءاتهم وطائفتهم”.

وختم: “الفيحاء لن تكون ممراً او مقراً للفتن والمشاريع الفئوية، بل كانت وستبقى رمزاً لوحدة الوطن والشعب”.

وفي وقت سابق كتب رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي عبر حسابه على “أكس”: “نحن في مرحلة شديدة الحساسية والتعقيد، وتتطلب تعاوناً بين جميع المسؤولين والقيادات لبلورة موقف واضح واتفاق على خطوات تنفيذية اساسية تبعد الشرور عن وطننا. نشدد على أهمية تعزيز الوحدة والتعاون بين مختلف المكوّنات اللبنانية للحفاظ على رسالة هذا الوطن ودوره، لا سيما في ظل ما نشهده حولنا من احداث طائفية بغيضة، لا سبيل لدرء تداعياتها سوى بالتضامن الداخلي”.