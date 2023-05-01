نداءٌ الى العمال في مياه بيروت وجبل لبنان والبقاع

صدر عن مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان والبقاع جان جبران البيان الآتي:

“مع حلول عيد العمال هذه السنة، اتقدم من جميع العمال في لبنان عامةً، وعمال المؤسّستَين في بيروت وجبل لبنان، والبقاع خصوصاً، بالتهاني بالعيد بالرغم من الظروف المعيشية الصعبة التي تمرّ علينا جميعاً، خصوصاً وأن أجور ورواتب العمال والموظفين اصبحت ضئيلة جداً مقابل الغلاء الفاحش وانهيار العِمْلة الوطنية، بالرغم من بعض الزيادات التي حصلنا عليها.

إن هذا الواقع الصعب ارخى بثقله على الموظفين والعمال، مما ادى الى التراجع في الحضور وفي العمل والإنتاجية واداء الواجب تجاه المؤسسة والمواطنين.

لذلك، فإن ادارة هاتين المؤسستين ومن أجل إستمرارية تأمين خدماتها، تسعى للحفاظ على العمَّال الذين يتفانون في الخدمة والمنتجين في عملهم، بتأمين حوافز مالية إضافية وفق القوانين والأنظمة في هذه الظروف الصعبة لتحسين ظروفهم.

لذا، نناشد الذين يمارسون عملا ثانيا مع عملهم في المؤسسة، والذين لا يداومون بحجة عدم امكانية الوصول الى العمل، والذين لا يرغبون في الاستمرار في العمل في هذه الظروف الصعبة، او الذين أنشأوا عملاً خاصاً بهم أو لأي سبب آخر، القيام بمبادرة شخصية ضميرية جريئة، بتقديم استقالتهم من العمل في المؤسسة، لافساح المجال لدعم الذين بامكانهم المواظبة في العمل بصدق وجدية.

ان الادارة تدرس مع المدراء ورؤساء الدوائر، وضعية كل العمال، وتقييم حضورهم وانتاجيتهم في العمل، ليبنى على الشيء مقتضاه، خلال فترة اقصاها آخر شهر آب من السنة الحالية. يرجى التفهم والمساعدة للمصلحة العامة”.