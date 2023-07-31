نداءٌ من المفتي دريان الى المُتقاتلين في مخيّم عين الحلوة

أطلق مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان نداء الى المتقاتلين الفلسطينيين في مخيم عين الحلوة بوقف التقاتل فورا، وقال: “لا يجوز شرعا ما يجري من قتال الإخوة مهما كان السبب، ينبغي المحافظة على أمن الناس وأرواحهم، وقضيتنا كانت وستبقى فلسطين وقدسها وأهلها”.

ولهذه الغاية أجرى دريان “اتصالا بالسفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور، مؤكداً له تضامنه الكامل مع وحدة الشعب الفلسطيني وعدم إتاحة الفرصة للتدخل بالشأن الفلسطيني”، داعياً “الفصائل الفلسطينية لتوحيد البندقية الفلسطينية بوجه العدو الإسرائيلي المحتل لأرض فلسطين، وأي قتال بين الإخوة الفلسطينيين هو قتال عبثي يُسيء الى الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وتاريخها النضالي، والى الشهداء الذين سقطوا في سبيل القضية الأم”.

ودعا الى “الاحتكام الى القضاء المختص ووضع حد للفتنة التي لا يستفيد منها إلا العدو الصهيوني”.

من جهة أخرى، هنّأ المفتي دريان الجيش اللبناني بعيده و”بمناقبيته ودوره وقيادته الحكيمة في حفظ الأمن”، وأشاد بـ”البطولات والتضحيات التي يقوم بها للمحافظة استقرار الوطن”.

واستقبل في دار الفتوى القنصل محمد الجوزو نائب رئيس صندوق الزكاة في لبنان الذي قال بعد اللقاء: “بحثنا مع سماحته في الشؤون العامة، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وشؤون وهموم الناس، واطلعنا سماحته على النشاطات والأعمال الخيرية والرعائية التي يقوم بها الصندوق من خلال رئيس وأعضاء مجلس أمناء صندوق الزكاة الحريصين على تقديم الرعاية الكاملة لأيتام الصندوق في فروعه في المناطق اللبنانية كافةً، بالإضافة الى مساعدة الفقراء والمحتاجين والمساكين والأسر المتعففة والمساهمة في الطبابة”.