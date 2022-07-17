نداء إلى النواب: لإصدار قانون حماية الشعب من التلوث البيئي

طالبت “لجنة كفرحزير البيئية” النواب في بيان، بـ”إصدار قانون حماية الشعب من التلوث البيئي القاتل الذي تنشره شركات الترابة في شكا والهري، والحفاظ على ما تبقى من لبنان الأخضر”.

ورأت أن “يتضمن القانون منع استخدام الفحم الحجري والبترولي على جميع الأراضي وكذلك أي وقود بديل من نفايات البلاستيك والكاوتشوك ومنع وإحراق زيت السيارات المستهلك والزام مصانع الاسمنت باستخدام الغاز الطبيعي، نقل مقالع شركات الترابة الى سلسلة جبال لبنان الشرقية، إلزام شركات الترابة باستيراد الكلينكر والتوقف عن طحن الجبال واحراقها بالفحم الحجري والبترولي، السماح باستيراد الاسمنت معفى من أي رسوم، إعلان مقالع شركات الترابة مراكز جرائم بيئية ومنع الدخول اليها الا للجيش وتكليفه بأعمال استصلاح وتأهيل المقالع المدمرة وإعادة غرسها بأشجار الزيتون، إلزام أصحاب شركات الترابة بدفع الرسوم المالية والبلدية ورسوم تشويه البيئة بالدولار، منع مصانع الاسمنت من دس رماد الفحم الحجري والبترولي داخل الاسمنت، منع غش الاسمنت بالتراب الابيض المطحون غير المعالج”.

وشددت على تضمّنه “نبش مطامر النفايات الصناعية السامة التي تحتوي الفيلترات القديمة وأغبرة المعابر الثانوية المحتوية على أخطر المعادن الثقيلة ومخلفات تنظيف المداخن ورماد الفحم البترولي والحجري المحتوي على مواد مشعة قاتلة، بالإضافة إلى منع تصدير الاسمنت والكلينكر ووقف مسلسل تدمير الوطن”.