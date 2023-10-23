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نداء إلى صيادلة لبنان

منذ 32 دقيقة
صيدلية

صيدلية

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توجّه نقيب صيادلة لبنان جو سلوم الى الصيادلة بنداء اعتبر فيه أنّه “كما في كلّ أزمةٍ أو كارثةٍ أكانت اقتصاديّة أم وبائيّة أم حروبًا، يبرز دور الصيدلي الأساسي الذي أثبت في كل المحن التي مرّت، وطنيةً وأخلاقيّة مهنيّة وإنسانية”.

وقال: “اليوم كما في الأمس نعوّل عليكم الكثير، مقدّرين تضحياتكم في كامل القطاعات وكامل المناطق لاسيّما الحدوديّة منها وأماكن النزوح. كما نعوّل عليكم في الوعي، والتبصّر، والأخلاقيّة المهنيّة، في ترشيد صرف الدواء، بحيث يُعطى كل مريض حاجته، منعاً لتخزينه، وتلفه في ما بعد، أو تحويله من قبل شبكات التهريب الى السوق السوداء، وبالتالي حجبه عن مريض بحاجة إليه، كما نهيب بكم الإمتناع عن أي شكل من أشكال التخزين بهدفٍ تجاري، وكلنا ثقة بأنكم أبعد عن ذلك”.

أضاف: “نتضرّع إلى الله لكي يُبعد عن لبنان وشعبه الحبيب، شرّ العدوان وآلة الإجرام الصهيوني الذي لا طاقة له على تحملها بعد كل ما قاسى من أزمات متتالية، كما ان يلهُم المسؤولين كيفيّة الإضطلاع بدورهم الوطني ليحموا شعب لبنان”.

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