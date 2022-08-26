نداء عاجل لنواب طرابلس... إليكم التفاصيل

وجه رئيس لجنة الطاقة والبيئة في بلدية طرابلس المهندس محمد نور الأيوبي، نداء عاجلاً، الى “نواب مدينة طرابلس ومحافظ الشمال ورئيس بلدية طرابلس، قال فيه: “مع ازدياد ارتفاع الحرارة، واحتياج المواطنين للكهرباء والمياه، صدر عن مؤسسة كهرباء لبنان توقف آخر مجموعة عن الإنتاج بعد ظهر غد الجمعة. ما يؤكد بالإضافة للعتمة التامة، توقف خدمات مؤسسة المياه عن تعقيم وضخ المياه خاصة للأماكن المرتفعة”.
وأكد أن “هذا الأمر يتطلب من نواب طرابلس ومحافظ الشمال ورئيس بلدية طرابلس السعي لتأمين كميات إضافية من الفيول لتشغيل المولدات الخاصة. وإعداد خطة طوارىء لمواجهة ما سيستجد من أزمات على الصحة العامة والبيئة”.