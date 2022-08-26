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نداء عاجل لنواب طرابلس... إليكم التفاصيل

منذ ساعة واحدة
ساحة النور طرابلس

ساحة النور طرابلس

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وجه رئيس لجنة الطاقة والبيئة في بلدية طرابلس المهندس محمد نور ‏الأيوبي، نداء عاجلاً، الى “نواب مدينة طرابلس ومحافظ الشمال ‏ورئيس بلدية طرابلس، قال فيه: “مع ازدياد ارتفاع الحرارة، واحتياج ‏المواطنين للكهرباء والمياه، صدر عن مؤسسة كهرباء لبنان توقف ‏آخر مجموعة عن الإنتاج بعد ظهر غد الجمعة. ما يؤكد بالإضافة ‏للعتمة التامة، توقف خدمات مؤسسة المياه عن تعقيم وضخ المياه ‏خاصة للأماكن المرتفعة‎”.‎

وأكد أن “هذا الأمر يتطلب من نواب طرابلس ومحافظ الشمال ‏ورئيس بلدية طرابلس السعي لتأمين كميات إضافية من الفيول لتشغيل ‏المولدات الخاصة. وإعداد خطة طوارىء لمواجهة ما سيستجد من ‏أزمات على الصحة العامة والبيئة‎”.‎

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