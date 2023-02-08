نداء عاجل من البطاركة: لرفع الحصار عن الشعب السوري

وجّه البطاركة، يوحنا العاشر بطريرك الروم الأرثوذكس، إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك السريان الأرثوذكس يوسف الأول بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك ورؤساء الكنائس في سوريا نداءً عاجلاً لرفع الحصار عن الشعب السوري، في ظل وضع مأسوي خلّفه الزلزال الأخير جاء فيه:

“بعد الزلزال الذي أصاب شمالي سوريا يوم الإثنين والذي تسبّب بسقوط آلاف الضحايا من السوريين، وبأضرار جسيمة ودمار هائل طال دور العبادة والمؤسسات ومنازل الكثيرين، مشرّدًا عددًا كبيرًا من العائلات التي أصبحت بلا مأوى.

ولأن هذه الكارثة الطبيعية تأتي لتضاعف معاناة الشعب السوري الذي قاسى مآسي الحرب والأزمات والكوارث والأوبئة والعبء الاقتصادي الكبير الناتج عن التضخّم المالي، ونقص المواد الأساسية والدواء وأبسط مقوّمات العيش وسواها من الأمور التي يحتاجها إليها الإنسان للاستمرار في الحياة وتأمين لقمة عيشه والحفاظ على كرامته الإنسانية.

نطالب الأمم المتّحدة والدول التي تفرض العقوبات على سورية برفع الحصار والعقوبات الجائرة المفروضة على الشعب السوري واتّخاذ إجراءات استثنائية ومبادرات فورية لتأمين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية الضرورية. كما نناشد أصحاب الضمير الحيّ في كلّ مكان برفع الصوت عاليًا من أجل وضع حد لمعاناة الشعب السوري وتمكينه من العيش الكريم الذي تضمنه شرعة حقوق الإنسان.

ونحن إذ نصلّي من أجل الضحايا وأسرهم سائلين الرحمة للموتى والشفاء للمصابين والجرحى، نصلّي من أجل جميع العاملين في حقل الإغاثة ورفع الأنقاض والاستشفاء، نناشد الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية ومحبي الخير والسلام أينما وجدوا للإسراع بدعم جهود الإغاثة والإنقاذ، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية”.