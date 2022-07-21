نداء من أصحاب أفران الجنوب: أنصفونا!

ناشد رئيس نقابة أصحاب الأفران في صيدا والجنوب زكريا العربي القدسي “وزير الإقتصاد ونواب وفاعليات مدينة صيدا السعي والعمل من أجل زيادة الكميات المخصصة للمدينة وضواحيها من الطحين المدعوم”.

وسأل العربي: “هل يعقل ألا تتعدى كميات الطحين المدعوم التي ترسل الى الأفران في منطقة واسعة مثل صيدا وضواحيها بما تضم من كثافة سكانية ومؤسسات ومرافق ما يعادل التسعة أطنان تقريبا؟، علما أنها بحاجة الى حوالى 25 طنا يوميا”.

وأضاف: “نناشد معالي وزير الإقتصاد والسادة نواب وفاعليات صيدا العمل من أجل انصاف صيدا وضواحيها بالكميات الكافية من الطحين المدعوم لتتمكن الأفران من تلبية الطلب المتزايد على الخبز، لأن عدم تأمين هذه الحاجة من الطحين، يجعلنا على أبواب أزمة رغيف جديدة في المدينة، وبالتالي لن تتمكن الأفران من الإستمرار بهذا الوضع”.