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نداء من الجامعة الثقافية للمغتربين اللبنانيين

منذ ساعتين
الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم

الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم

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وجه الرئيس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم نبيه الشرتوني نداء الى المغتربين اللبنانيين جاء فيه: “ندائي الأول كرئيس للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم الى المغتربين والمتحدرين الحاصلين على الجنسية اللبنانية هي ان يسارعوا الى تسجيل أنفسهم في بعثات لبنان الدبلوماسية والقنصليات او بواسطة الرابط الالكتروني www.diasporavote.mfa.gov.lb للمشاركة في الانتخابات اللبنانية لاختيار نوّاب البرلمان والتي ستجري في 27 اذار 2022”.

أضاف: “ان اللبنانيين الذين يعانون أصعب الظروف المعيشية والاجتماعية والسياسية، يعولون على المشاركة الكثيفة والفعالة للمغتربين لتغيير الوضع الراهن ولإعادة لبنان الى حاله الطبيعية وانقاذه من الويلات التي يعانيها اللبنانيون نتيجة الممارسات والسياسات المجحفة بحق لبنان واللبنانيين من القيمّين على المقدّ رات السياسيةّ والاقتصاديةّ في السنوات الماضية. انها فرصة للتغيير الديمقراطي السلمي وعلينا جميعا اغتنامها دون تردّد او تلكؤ”.

وختم: الفرصة المتاحة للتسجيل هي حتى 20 تشرين الثاني الحالي. وفقنا الله جميعا للمساهمة في تحقيق التغيير المنشود. لبنان بحاجة لنا ونحن بأشد حاجة للبنان الوطن”.

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