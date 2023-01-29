نداء من الراعي إلى البيطار: ألم يحِن الوقت؟

خرج البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عن صمته، وأطلق سلسلة من المواقف في عظة الأحد بشأن التطورات القضائية الأخيرة التي شهدها لبنان خلال هذا الأسبوع.

وسأل الراعي: “أين العدالة التي هي أساس الملك والقضاة في حرب داخلية قضاة ضد قضاة وصلاحيات ضد صلاحيات وأحقاد ضد أحقاد؟ لم يعرف لبنان في تاريخه حربًا قضائية أذلّت مكانة القضاء وحوّلت المجموعات القضائية ألوية تتقاتل في ما بينها غير عابئة بحقوق المظلومين والشعب”.

وأضاف: “نناشد القاضي طارق البيطار مواصلة عمله لكشف الحقيقة”، وتابع: “ما يؤسفنا أن فقدان النصاب يطال أيضاً اجتماعات الهيئات القضائية وهذا غير مقبول”.

من جهة أخرى، قال الراعي: “ألم يحِن الوقت ليجتمع النواب ويختاروا الرئيس الأفضل بالنسبة لحاجات البلاد الذي يعيد اللبنانيين الى لبنان؟”، معتبراً أنّ “تحديات إقليمية ودولية تحاصر لبنان فالمنطقة على مفترق أحداث خطيرة للغاية ويصعب التنبؤ بنتائجها وانعكاساتها”.