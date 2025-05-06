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نداء من “اليازا” إلى وزير الداخلية: لخطة وطنية شاملة للحدّ من حوادث السير

منذ 60 دقيقة
اليازا

اليازا

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وجهت منظمة “اليازا” نداء الى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار طالبت فيه بخطة وطنية شاملة للسلامة المرورية للحدّ من الخسائر على الطرق.

وجاء فيه:”نظرًا للواقع المقلق الذي تشهده طرق لبنان من حيث تدهور السلامة المرورية، وما يشكله هذا الوضع من خطر مباشر على أرواح المواطنين وسلامتهم الجسدية، اضافة إلى ما يسببه من خسائر اقتصادية واجتماعية وسياحية جسيمة، بات من الضروري والملحّ اتخاذ خطوات عملية وفعالة لتحسين هذا الوضع والحد من حوادث السير.

وإذ نثني على أهمية التشدّد في تطبيق قانون السير وتحسين البنى التحتية، نودّ أن نلفت النظر إلى جانب لا يقل أهمية، وهو ضرورة بناء جيل جديد منضبط مرورياً ومثقف في مبادئ السلامة على الطرق”.

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