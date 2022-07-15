الجمعة 16 ذو الحجة 1443 ﻫ - 15 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نداء من حاصباني إلى وزيري الداخلية والأشغال... تدخلوا فوراً

منذ ساعة واحدة
نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني

نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني

A A A
طباعة المقال

غرّد النائب غسان حاصباني عبر “تويتر”، قائلاً: “حريق مشتعل منذ أيام عدة في الاهراءات ولم يتم إخماده. نطلب من وزيري الداخلية والأشغال التدخل فوراً ووضع حد لشكوك الجميع حول النية من تركه أو حتى إمكانية إفتعاله. الخطوة التالية ستكون سؤال للحكومة في مجلس النواب. المرفأ مدمر لكنه ليس بؤرة مهملة”.

ويشهد مرفأ بيروت حريقاً مستمراً منذ أيام، تدرس السلطات كيفية التعامل معه، في مشهد جدّد الصدمة التي خلّفها الانفجار المروّع، وأثار خشية من انهيار الاهراءات، قبل أسابيع من إحياء لبنان الذكرى السنوية الثانية للمأساة.

اندلعت النيران منذ مطلع الشهر الحالي في القسم المتصدّع من إهراءات الحبوب، المعرضة لخطر الانهيار جراء الأضرار الجسيمة التي خلّفها الانفجار، بسبب التخمّر مع ارتفاع نسبة الرطوبة داخل مخزون الحبوب المتبقي، وفق السلطات وخبراء.

وحوّلت النيران الجزء الأكثر تضرراً من الصوامع الى فرن، تتصاعد منه ألسنة النيران واللهب التي يمكن رؤيتها من مسافات بعيدة مشرفة على المرفأ، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس. وفي حال لم يصار إلى إخمادها، لا تزيد النيران من احتمال انهيار الاهراءات أو ترتّب أي مخاطر على السلامة العامة، وفق خبراء.

    المزيد من أخبار لبنان

    المحروقات
    جدول جديد لأسعار المحروقات... إليكم التفاصيل
    بريطانيا تغلق جميع المدارس الابتدائية في لندن
    بعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة... ماذا عن نسبة النجاح؟
    جورج عقيص
    نائب يغرّد عن فضيحة كبرى... برسم المجتمع الدولي!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جبران باسيل
    الأسد لنصرالله: باسيل "عضمو طري"... نفضّل فرنجية
    كارثة المرفأ
    حريق في مرفأ بيروت.. وتحذير من مخاطر الإقتراب
    راغب علامة
    هجوم حاد من راغب علامة على قيادات لبنان.. "إلى مزبلة التاريخ"!