نداء من حاصباني إلى وزيري الداخلية والأشغال... تدخلوا فوراً

غرّد النائب غسان حاصباني عبر “تويتر”، قائلاً: “حريق مشتعل منذ أيام عدة في الاهراءات ولم يتم إخماده. نطلب من وزيري الداخلية والأشغال التدخل فوراً ووضع حد لشكوك الجميع حول النية من تركه أو حتى إمكانية إفتعاله. الخطوة التالية ستكون سؤال للحكومة في مجلس النواب. المرفأ مدمر لكنه ليس بؤرة مهملة”.

ويشهد مرفأ بيروت حريقاً مستمراً منذ أيام، تدرس السلطات كيفية التعامل معه، في مشهد جدّد الصدمة التي خلّفها الانفجار المروّع، وأثار خشية من انهيار الاهراءات، قبل أسابيع من إحياء لبنان الذكرى السنوية الثانية للمأساة.

اندلعت النيران منذ مطلع الشهر الحالي في القسم المتصدّع من إهراءات الحبوب، المعرضة لخطر الانهيار جراء الأضرار الجسيمة التي خلّفها الانفجار، بسبب التخمّر مع ارتفاع نسبة الرطوبة داخل مخزون الحبوب المتبقي، وفق السلطات وخبراء.

وحوّلت النيران الجزء الأكثر تضرراً من الصوامع الى فرن، تتصاعد منه ألسنة النيران واللهب التي يمكن رؤيتها من مسافات بعيدة مشرفة على المرفأ، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس. وفي حال لم يصار إلى إخمادها، لا تزيد النيران من احتمال انهيار الاهراءات أو ترتّب أي مخاطر على السلامة العامة، وفق خبراء.