الأربعاء 30 شعبان 1444 ﻫ - 22 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نداء من وزير الطاقة إلى المؤسسات الدولية: لزيادة الدعم لقطاع المياه

منذ 46 دقيقة
كلمة لوزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض في مؤتمر المياه

كلمة لوزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض في مؤتمر المياه

A A A
طباعة المقال

مع انطلاق أعمال مؤتمر المياه في يومه الأول، شارك وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض في الحوار التفاعلي المعنون: “المياه من أجل الصحة، الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية”.

ومن أبرز المتحدثين في هذا الحوار التفاعلي المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي والمديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل.

وكان للوزير فياض كلمة تمحورت حول وضع قطاع المياه والصحة في لبنان والتحديات التي يواجهها.

كما رحب بالمساعدات الدولية المقدمة إلى هذا القطاع، لافتًا إلى الشحّ في حجم المساعدات والذي لا يتماشى مع حجم المشاغل والاحتياجات الوطنية، لا سيما في ظل أزمة النزوح السوري الذي يمثل أكثر من ٣٠ بالمئة من عدد سكان لبنان ما يرتب أعباء جمّة على البنى التحتية وخدمات الصرف الصحي والمياه ما من شأنه كذلك أن يؤثر سلبًا على الوضع الصحي مع تفشي الأوبئة مؤخرًا وكان آخرها الكوليرا.

وفي الختام، أطلق الوزير فياض من المنبر نداء إلى المؤسسات الدولية والدول المانحة لزيادة دعمها بما يتماشى مع الاستراتيجية المحدثة لقطاع المياه والصرف الصحي ولإعادة تفعيل التمويل للمشاريع التي أوقفت تمويلها منذ ٢٠١٩ ومنها سد بسري ومحطات معالجة وشبكات صرف صحي.

وسيلقي الوزير فياض البيان الوطني خلال النقاش العام للمؤتمر في قاعة الجمعية العامة على أن يتخلل جدول أعماله لقاءات ثنائية مكثفة مع نظراء له من عواصم عربية واجنبية على هامش المؤتمر.

    المزيد من أخبار لبنان

    الكاتب والصحافي المتخصص بالشأن الاقتصادي خالد أبو شقرا
    سفرة الإفطار الرمضانيّة بـ 6 ملايين ليرة.. و35% من اللبنانيّين في فقر مدقع!
    من منطقة صيدا القديمة
    فيديو لـ "صوت بيروت".. كيف يتحضّر الصيداويّون لشهر رمضان؟
    الدولار الأميركي والليرة اللبنانية
    ارتفاع لـ "الدولار الأسود".. كم بلغ مساء؟

    الأكثر قراءة

    ويل سميث
    بالفيديو.. ويل سميث يرقص على اغنية "ايه اليوم الحلو ده"
    فيديو لانهيار مبنى في قطر.. والسلطات تبحث عن ناجين
    وزير الأشغال علي حمية
    الوزير حميه يزفّ بشرى جديدة للبنانيين!