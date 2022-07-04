الأثنين 5 ذو الحجة 1443 ﻫ - 4 يوليو 2022 |
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نديم الجميل: إستعراض الحزب فوق كاريش رسالة إيرانية

منذ 42 دقيقة
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غرد النائب نديم الجميّل، عبر “تويتر”، قائلا: “الاستعراض الذي قام به حزب الله فوق كاريش هو رسالة إيرانيّة من الأراضي اللّبنانيّة الى “من يهمّه الأمر”.

وأضاف: أمّا الدفاع عن ثروة لبنان النفطيّة والغازيّة فيأتي في المرتبة الأخيرة. ويبقى لبنان الضحيّة..”

 

وكان حزب الله أعلن السبت، “إطلاق ثلاث مسيرات غير مسلحة ومن أحجام مختلفة باتجاه المنطقة المتنازع عليها عند حقل كاريش للقيام بمهام استطلاعية”.

كما أكد الجيش الإسرائيلي بدوره اعتراضها، ونشر فيديو يوثق تلك اللحظات على تويتر.

وفي أول تعليق رسمي على إطلاق حزب الله قبل يومين 3 مسيرات باتجاه حقل كاريش المتنازع عليه بين لبنان وإسرائيل، تبرأت السلطات اللبنانية من فعل الحزب المدعوم إيرانياً.

فقد اعتبرت الحكومة اليوم الاثنين أن أي عمل خارج إطار المفاوضات الجارية بوساطة أميركية لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل يعد “غير مقبول”.

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