نديم الجميل: إيران لا تحترم ولا بتعترف بلبنان ولا بكيانه

غرد النائب نديم الجميل عبر حسابه على “تويتر”، قائلاً: “لما قال نصرالله من ٢٠ سنة انو مشروعن هو ان يكون لبنان “جزء من الجمهورية الاسلامية الكبرى”…ما كان عم يكذب. الصورة معبرة جداً.. فيهن يقولوا خطأ بروتوكول، بس الحقيقة هي انو ايران لا بتحترم ولا بتعترف بلبنان وبكيانه. والاسوأ من الايراني هو رئيس الحكومة اللي رضي وقعد وتصور من تم ساكت”.

يذكر أنه انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور جمعت الرئيس الايراني اية الله رئيسي بمجموعة من السياسيين من دول العالم، وكلها تتضمن على اعلام البلدان القادمين منها، الا لقاءه مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي لم يحتوي على اي علم لبناني.