نديم الجميل: البوصلة تبدأ بانتخاب رئيس وسطي

أشار عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب نديم الجميّل، الى أن “النائب ميشال معوّض لديه حظوظ كبيرة بالوصول إلى رئاسة الجمهورية، والبوصلة تبدأ بانتخاب رئيس جمهورية وسطي أو من الفريق الأخر لإعادة البلد إلى المحور الطبيعي”.
ورأى الجميّل، في حديث إذاعي عبر “صوت لبنان” أن “يوم أمس في جلسة انتخاب رئيس جمهورية هو مسرحية، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي ماطل في توزيع الأوراق لتأمين خروج نواب حزب الله والتيار الوطني الحر”، لافتاً الى “أننا إذا نحن والتغييريين سيمكننا إيصال رئيس يؤمن بالتغيير الفعلي”.
واعتبر أن “موضوع الكهرباء ليس متعلقاً فقط باستخراج الغاز، إنّما مرتبط بموضوع التسعيرة والجباية في كهرباء لبنان”، مضيفاً “أكثرية فريق حزب الله لا يدفعون فواتير الكهرباء”.