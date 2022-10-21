نديم الجميل: البوصلة تبدأ بانتخاب رئيس وسطي

أشار عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب نديم الجميّل، الى أن “النائب ‏ميشال معوّض لديه حظوظ كبيرة بالوصول إلى رئاسة الجمهورية، ‏والبوصلة تبدأ بانتخاب رئيس جمهورية وسطي أو من الفريق الأخر ‏لإعادة البلد إلى المحور الطبيعي”.‏

ورأى الجميّل، في حديث إذاعي عبر “صوت لبنان” أن “يوم أمس ‏في جلسة انتخاب رئيس جمهورية هو مسرحية، ورئيس مجلس ‏النواب نبيه برّي ماطل في توزيع الأوراق لتأمين خروج نواب حزب ‏الله والتيار الوطني الحر”، لافتاً الى “أننا إذا نحن والتغييريين سيمكننا ‏إيصال رئيس يؤمن بالتغيير الفعلي”.‏

واعتبر أن “موضوع الكهرباء ليس متعلقاً فقط باستخراج الغاز، إنّما ‏مرتبط بموضوع التسعيرة والجباية في كهرباء لبنان”، مضيفاً “أكثرية ‏فريق حزب الله لا يدفعون فواتير الكهرباء”.‏