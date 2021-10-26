الأربعاء 21 ربيع الأول 1443 ﻫ - 27 أكتوبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نديم الجميل: التهديد بـ100 ألف مقاتل لن يرهبنا

26 - أكتوبر - 2021
نديم الجميل

نديم الجميل

A A A
طباعة المقال

أكد النائب نديم الجميّل أنّه “إذا كان التهديد بـ١٠٠،٠٠٠ مقاتل أخاف الأجهزة وأرعب القضاء، فلن يرهبنا أبداً”.

وفي تغريدة عبر “تويتر”، قال: “من يظن أن استدعاء الدكتور سمير جعجع سيرعبه ويخفف عزم القوات اللبنانية، وسيوصل رسالة إلى كل السياديين، نقول له: لا إنت ولا اللي أكبر منك بخوّفنا، إنها أحلام لن تتحقق كما لن يتحقق حلم احتلال إيران للبنان”.

وأضاف: “تناسى النظام الأمني اللبناني – الإيراني حقيقة ما حصل في الطيونة، تناسى من دعا وسلح وجيّش ما سمي بالمتظاهرين النخبويين، تناسى من بدأ بالاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم في عين الرمانة. هذا يؤكد، من جديد، الخضوع اللبناني الرسمي الكامل لأوامر إيران وحزبها”.

    المزيد من أخبار لبنان

    علم السعودية
    الخارجية السعودية تستدعي سفير لبنان على خلفية تصريحات قرداحي
    اسماعيل قاآني
    مآزق حزب الله بلغت إيران.. قاآني في بيروت لاحتوائها أو للهروب إلى الأمام؟
    ستريدا جعجع
    جعجع تشكر من وقف إلى جانب الحق: ما مات حق وراءه مطالب

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وليد جنبلاط
    جنبلاط: لتوقيف جميع مطلقي النار في حادثة الطيونة
    الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز
    أمير سعودي لـ “قرداحي”: بإمكانك الاستعانة بجمهور الضاحية!
    جورج قرداحي
    ماذا سيخسر لبنان بعد تصريحات جورج قرداحي المنحازة لمليشيا الحوثي؟!