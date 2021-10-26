نديم الجميل: التهديد بـ100 ألف مقاتل لن يرهبنا

أكد النائب نديم الجميّل أنّه “إذا كان التهديد بـ١٠٠،٠٠٠ مقاتل أخاف الأجهزة وأرعب القضاء، فلن يرهبنا أبداً”.

وفي تغريدة عبر “تويتر”، قال: “من يظن أن استدعاء الدكتور سمير جعجع سيرعبه ويخفف عزم القوات اللبنانية، وسيوصل رسالة إلى كل السياديين، نقول له: لا إنت ولا اللي أكبر منك بخوّفنا، إنها أحلام لن تتحقق كما لن يتحقق حلم احتلال إيران للبنان”.

وأضاف: “تناسى النظام الأمني اللبناني – الإيراني حقيقة ما حصل في الطيونة، تناسى من دعا وسلح وجيّش ما سمي بالمتظاهرين النخبويين، تناسى من بدأ بالاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم في عين الرمانة. هذا يؤكد، من جديد، الخضوع اللبناني الرسمي الكامل لأوامر إيران وحزبها”.