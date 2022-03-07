نديم الجميل: "حزب الله" مصرّ على تدمير كل شيء

غرّد النائب السابق نديم الجميّل عبر “تويتر”، قائلاً: زعران الميليشيا أوقفوا البارحة أغنية ماجدة الرومي واعتدوا اليوم على شفيق بدر”.

وتابع: “حزب الله مصرّ على تدمير كل شيء وحتى الثقافة. لكن كلمة الحق كانت ومازالت وستبقى تعلو على صوت الإرهاب والترهيب والبلطجية وكل محاولات تغيير الهوية!”

زعران الميليشيا اوقفوا البارحة اغنية ماجدة الرومي واعتدوا اليوم على شفيق بدر.

حزب الله مصرّ على تدمير كل شيء وحتى الثقافة.

لكن كلمة الحق كانت ومازالت وستبقى تعلو على صوت الارهاب والترهيب والبلطجية وكل محاولات تغيير الهوية! تحية لشجاعة شفيق!#معرض_الكتاب — Nadim Gemayel (@nadimgemayel) March 7, 2022