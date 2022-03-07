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نديم الجميل: "حزب الله" مصرّ على تدمير كل شيء

7 - مارس - 2022
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غرّد النائب السابق نديم الجميّل عبر “تويتر”، قائلاً: زعران الميليشيا أوقفوا البارحة أغنية ماجدة الرومي واعتدوا اليوم على شفيق بدر”.

وتابع: “حزب الله مصرّ على تدمير كل شيء وحتى الثقافة. لكن كلمة الحق كانت ومازالت وستبقى تعلو على صوت الإرهاب والترهيب والبلطجية وكل محاولات تغيير الهوية!”

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