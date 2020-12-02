نديم الجميل: زعران حزب الله يهددون السلم الاهلي

غرد النائب نديم الجميل عبر “تويتر”: “زعران حزب الله اللي بدن يجو يتعلمو بالجامعة اليسوعية، بدن يحترمو الجامعة ورمزيتها والمنطقة وخصوصياتها!”.

وأضاف: “بغياب الاجهزة الامنية، على ادارة الجامعة أتخاذ التدابير اللازمة لتجنب الفتنة!”. وأشار إلى أن “الزعران باتوا يهددون السلم الاهلي والعيش المشترك! تحية لشباب اليسوعية”.

يذكر أنه سقط عدد من الجرحى في اشكال تخلله تضارب في الجامعة اليسوعية (هوفلان) على خلفية الانتخابات الطالبية. وكان الاشكال بدأ بالامس بين مجموعة من الطلاب.

وفي التفاصيل، أنه وقف صباح البارحة أمام الجامعة، عند المدخل، نحو 6 أو 7 شبان من خارج حرم الجامعة يرتدون الملابس السوداء، تسببوا بجو إستفزازي تحت عين القوى الأمنية المنتشرين بكثرة في الأرجاء والذين عمدوا لاحقاً الى الفصل بينهم وبين الطلاب. وحصل أكثر من سجال كلامي خلال النهار.

وعند إقفال باب الإقتراع اقترب هؤلاء سائلين أحد الشباب بالإسم: أنت شربل مينا (ومينا هو رئيس دائرة الجامعات الفرنكوفونية في مصلحة طلاب حزب القوات اللبنانية) وحاول أحدهم أن يدفعه فتطورت المواجهة الى إشكال بين الطلاب الموجودين في الجامعة والمجموعة الغريبة عن الجامعة.

وتدخلت القوى الأمنية وأوقفت ثلاثة شبان من “القوات اللبنانية” وخمسة من المجموعة الخارجية.