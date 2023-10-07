نديم الجميل: لتأمين عودة اللاجئين

زار النائب نديم الجميّل وزارة الخارجية الاميركية في واشنطن، ترافقه رئيسة مكتب الاعلام لاقليم أميركا الكتائبي ميرنا مخول، حيث اجتمعا مع عدد من المسؤولين في الوزارة.

وعرض النائب الجميّل على المسؤولين أزمة انتخاب رئيس للجمهورية وهيمنة حزب الله على البلد، كما شدّد على ضرورة إيجاد حل لمشكلة اللاجئين السوريين وتأمين عودتهم الى سوريا بأسرع وقت ممكن.

هذا وأكد المسؤولون الاميركيون الوقوف الدائم الى جانب لبنان وأن جهودهم مستمرة لايجاد حل لوضع لبنان السياسي والاقتصادي.

وفي ختام اللقاء، تمت زيارة لمتحف الوزارة حيث تعرض قطعة خشبية قديمة ضمن المعروضات هي عبارة عن هدية قدّمت من الرئيس الشهيد بشير الجميل الى الدبلوماسي الراحل فيليب حبيب.