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نديم الجميل: "ما تحولوا الجيش لفرقة إنضباط عند التيار!"

1 - يونيو - 2022
نديم الجميل

نديم الجميل

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غرّد النائب نديم الجميل معتبرًا أن “أسوأ ما يمكن أن يحدث في لبنان هو أن يفقد الجيش هيبته واحترامه في هذه المنطقة الوحيدة الذي ما زال يفرض فيها قوته.”

وقال: “نحترم الجيش وندعمه ونقدر جهوده لكن الإفراط باستعمال العنف الذي أصبح ممنهج بوجه شبابنا زاد عن حده.”

وأضاف: “ما تحولوا الجيش لفرقة إنضباط عند التيار!”

وجاءت تغريدة الجميل بعد الإشكال الذي حدث في الجامعة اللبنانية كلية الحقوق الفرع الثاني بين مناصرين للقوات اللبنانية والتيار الوطني على خلفية إزالة الآخرين صورة لرئيس حزب القوات اللبنانية ما أثار استنفار القواتيين.

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