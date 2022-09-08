الخميس 12 صفر 1444 ﻫ - 8 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نديم الجميل: ما يجري مع القاضي بيطار هرطقة دستورية

منذ 10 ثواني
نديم الجميل

نديم الجميل

A A A
طباعة المقال

أوضح النائب نديم الجميّل أن “ما يجري مع القاضي طارق بيطار هو هرطقة دستورية ومشروع مُمنهج لفرط مؤسسات الدولة، وليس بهذه الطريقة نبني دولة”.

وقال في حديث تلفزيوني: “لا يريدون القاضي بيطار. فليصدر قرار صريح بإقالته من دون القيام بإزدواجية المعايير. وهنا أحمّل المسؤولية لوزير العدل الذي يقضي على ما تبقى من مؤسسات الدولة، وهذا الموقف سيؤدي الى تدهور كامل ودمار المؤسسات وخصوصا القضاء، وسنصل الى موقع لن نتمكن من الخروج منه”.

وعن علاقات “حزب الكتائب” مع “حزب القوات اللبنانية” قال: “إجمالاً العلاقات كانت جيّدة، أما في الانتخابات، فغير موضوع، وكل فريق كانت له تحالفاته ونظرته الخاصة للأمور. في الأمور الاستراتيجية لا خلاف أبداً. أما الأزمة فبدأت مع انتخاب العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، وقد اعتبرت الكتائب يومها أن وصول ميشال عون يعني أيضاً انتخاب حزب الله”.

وأضاف: “اليوم، علينا تغيير النهج الذي يمثله الرئيس الحالي، لأن الاستمرار بهذا النهج سيؤدي الى تدهور الأوضاع بطريقة أسرع وأوسع وسنذهب الى مواجهة العالم الحرّ”. ودعا “القوى كافة الى تغيير هذا المسار التدميري”، وقال: “أريد رئيسا يدعو الى طاولة حوار جدية وليس كما حصل أيام رئيس الجمهورية ميشال سليمان. كلهم نكسوا بالوعد. وعندما أصر الرئيس سليمان على المطالبة باستراتيجية دفاعية وتنفيذ البيان، أرسلوا له صاروخين، واحد أصاب القصر والآخر الى جانب القصر. اليوم هوية لبنان في خطر ومستقبل أولادنا بخطر أيضاً”.

    المزيد من أخبار لبنان

    حقل كاريش
    تأجيل استخراج الغاز من كاريش.. شاهين يشرح لصوت بيروت ماهية قرار "إينرجيان"
    رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
    جعجع : أسلوب "يا رايح كتِّر القبايح" سائد لدى العهد وحلفائه
    وزير الاقتصاد أمين سلام
    سلام من بعلبك: بإمكان البقاع أن يقدّم الكثير زراعيًا وصناعيًا واقتصاديًا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مقاتلات إسرائيلية من نوع "إف-35"
    تطور خطير.. مقاتلات "إف-35" إسرائيلية تخرج مطار حلب الدولي عن الخدمة
    مسبح
    اغتصاب ابنة الـ 10 سنوات داخل مسبح في بيروت
    الشيخ مظهر شاهين وطليقة الفيشاوي ندى الكامل
    ندى كامل ترد على الشيخ شاهين: أقلع عمتك وأقف قدامي راجل لـ راجل