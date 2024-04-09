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نديم الجميل: نصرالله يصرّ على صرف النظر عن سلسلة هزائمه

منذ ساعتين
نديم الجميل

نديم الجميل

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كتب النائب نديم الجميل على منصة “اكس”:

“نصرالله يهاجمنا اليوم ويحوّر التاريخ والوقائع، الحرب في الـ ١٩٧٥ قرّرتها الفصائل الفلسطينية التي ارادت القضاء على لبنان، وارادت لبنان وطناً بديلاً.

الكتائب والقوات والجبهة اللبنانية اتخذوا قرار الدفاع عن النفس ومواجهة عرفات واعوانه الذي شن حربه من الكحالة لتل الزعتر للكرنتينا لقنات وكل لبنان.

اتخذوا قرار مواجهة المرتزقة والغزاة الذين شنوا الحرب وتمردوا على لبنان وجيشه ومؤسساته.

مقاومتنا لم تفتح جبهات مساندة وهمية تجلب الدمار والخراب لاهداف دعائية، بل فُرضت عليها جبهات دفاع ومقاومة وصمود… وانتصرت!

نصرالله في ظل ما يحصل يصرّ على صرف النظر عن سلسلة هزائمه وفشل محوره محور الارهاب ويشن حربا استباقية على الداخل بالتحريض وبث الحقد والفتنة”.

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