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نديم الجميّل: إمّا رئيس صُنع في لبنان وإمّا لا رئيس

منذ 40 دقيقة
نديم الجميل

نديم الجميل

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لفت النائب “نديم الجميل”، خلال الاحتفال التكريمي الذي يقيمه حزب الكتائب في الذكرى الاربعين للرئيس الشهيد “بشير الجميل” في ساحة ساسين في الاشرفية، الى ان “القوة التي كانت لدى بشير الجميل والتي زرعها فينا لم تكن استقواءً من أحد على احد او لفرض سلطة بقوة السلاح”.

وقال: “استبدلوا مشروع بشير بمشروع فاشل استمر 40 سنة، وقد خسرنا كرامتنا واستقرارنا واليوم انتهينا من الخوف وعدم المواجهة لأن “البلد رح يروح” ولن يبقى من يخبر عنه”.

وأضاف: “هناك مبادئ أساسية كرّست عهد بشير وهي ركائز أساسية لأي عمل وطني وهي السيادة والوحدة الوطنية والانفتاح على الآخر واستعادة هيبة الدولة”.

وعن رئاسة الجمهورية، قال: “نحن أردنا أن نواجه، ورئيس مرؤوس لن نقبل به، ورئيس مستلزم لإيران أو لأي جهة لا نريده ورئيس ذمة “ما في” وقاهرة 2 ” ما في”، مشدّدا على أنه “إمّا رئيس صُنع في لبنان وإمّا لا رئيس وهذه مسؤوليتنا كلنا”.

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