نديم الجميّل: البلد ينهار والدولة تهترئ اكثر فاكثر

غرد النائب المستقيل نديم الجميل عبر حسابه على تويتر:

“الوضع الذي وصلنا اليه اليوم مؤسف ومحزن. البلد ينهار، الدولة تهترئ اكثر فاكثر، الميليشيا تتجذّر اكثر فاكثر، والمسؤولون وتحديداً المسيحيون يلتهون بجنس الملائكة وبمواضيع سخيفة ومعارك وهمية وشعارات فارغة غير آبهين بالانهيار الحاصل من حولهم!”.

الوضع الذي وصلنا اليه اليوم مؤسف ومحزن. البلد ينهار، الدولة تهترئ اكثر فاكثر، الميليشيا تتجذّر اكثر فاكثر، والمسؤولون وتحديداً المسيحيون يلتهون بجنس الملائكة وبمواضيع سخيفة ومعارك وهمية وشعارات فارغة غير آبهين بالانهيار الحاصل من حولهم! — Nadim Gemayel (@nadimgemayel) June 25, 2021