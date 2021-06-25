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نديم الجميّل: البلد ينهار والدولة تهترئ اكثر فاكثر

25 - يونيو - 2021
نديم الجميل

نديم الجميل

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غرد النائب المستقيل نديم الجميل عبر حسابه على تويتر:

“الوضع الذي وصلنا اليه اليوم مؤسف ومحزن. البلد ينهار، الدولة تهترئ اكثر فاكثر، الميليشيا تتجذّر اكثر فاكثر، والمسؤولون وتحديداً المسيحيون يلتهون بجنس الملائكة وبمواضيع سخيفة ومعارك وهمية وشعارات فارغة غير آبهين بالانهيار الحاصل من حولهم!”.

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