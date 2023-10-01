نديم الجميّل: الصراع الحقيقيّ اليوم هو لتحرير لبنان من هيمنة إيران

تطرق النائب نديم الجميّل الذي يزور الولايات المتحدة، في عشاء في هيوستن، إلى موضوع رئاسة الجمهورية، حيث لفت إلى أنّه “بعد سنة تقريبًا على غياب رئيس الجمهورية والفراغ في رئاسة الجمهورية. نحن في معركة الرئاسة نعيش تصادمًا بين مشروعين ومحورين وبين فكرتين للبنان. نحن اليوم لسنا فقط في مرحلة انتخاب رئيس جمهورية. نحن لسنا بصدد الإختيار بين مرشح معارضة أو مرشح ممانعة أو موالاة أو مرشح حزب الله. نحن في ظل مرحلة نختار فيها نهجًا ورؤية للبنان منذ سبع سنوات اختار لبنان الرسمي رئيس جمهورية، ولم يكن الخيار لإسم أو شخص، كان الخيار لنهج ونبّهنا منذ ذلك الحين، أن اختيار هكذا رئيس جمهورية سيؤدّي إلى الخراب الذي نعيشه في لبنان. انتخبوا الرئيس ووصلنا إلى الخراب الذي حذرنا منه، ليس لأن الرئيس كان عاطلًا وليس لأن ميشال عون هو الرئيس، ولكن لأن هذا الرئيس كان يمثّل مشروع الاحتلال الإيراني للبنان وكان اسمه مشروع حزب الله، وعندما نختار هكذا محور سيكون مصيرنا كما الدول التي اختارت قبلنا هكذا محور. صراعنا اليوم ليس صراعًا على شخص أو على سليمان فرنجية أو جهاد أزعور، الصراع الحقيقي اليوم الذي لم يحسم بعد وأتمنى أن يكون الحسم لمصلحتنا، أي لمصلحة لبنان، كي لا نهدر ست سنوات أخرى في جهنم، ونحرر لبنان من هيمنة إيران واحتلالها واستعادته هويته الطبيعية وليستعيد لبنان علاقاته الجيدة والطبيعية مع العالم العربي والشرعية الدولية”.

أضاف: “كانت هناك محاولات تحت ما يُسمى مبادرات، لتمرير مرشح حزب الله، أحبطنا هذا المخطط ونحن اليوم أصبحنا بمرحلة أخرى في ملف رئاسة الجمهورية تقتضي منّا اليقظة لمنع أيًا كان أن يبدي مصالحه على مستقبل لبنان الذي يعتقد البعض أنه من الممكن تحويل لبنان إلى ولاية إيرانية من خلال سيطرة حزب الله وسلاحه. لن نتخلى عن هوية لبنان وتاريخه مهما غلت الأثمان ولن نتخلى عن حرية لبنان وديمقراطيته الذي قدمنّا الشهداء بالألاف على مذبح الوطن”.

وتابع الجميّل: كل مشاكل لبنان الاقتصادية والمالية والاجتماعية تحلّ عندما تكون سيادتنا صحيحة على أرضنا، وكل المشاكل التي ذكرنها ستتراكم إذا لم يكن لدى الدولة الخيار والقرار للسير بأمورها الإدارية والمالية والإقتصادية وفي كل القطاعات.