نديم الجميّل: المسؤول الأول عن جريمة مرفأ بيروت هو حزب الله

توجّه النائب نديم الجميّل عشية ذكرى انفجار 4 آب الى أهالي ضحايا مرفأ بيروت بالتعزية وقال: “أتفهم شعوركم تماماً في ظلّ انتظاركم لتحقيق العدالة”.

وأكّد الجميّل في حديث عبر تلفزيون لبنان، أن إهمال السلطة أوصل بنا الى ما نحن عليه اليوم، لأن الدولة كانت على علم بوجود النيترات والمواد التي كانت مخزّنة داخل المرفأ، وعليها تحمّل مسؤوليتها والاعتراف بالجريمة وتسليم الجناة الى القضاء للمحاسبة.

واعتبر الجميّل أن “المسؤول الأول عن هذه الجريمة هو حزب الله”، مشيراً الى أن هناك مماطلة مقصودة من السلطة في ملف حماية الاهراءات ونية للتخلّص منها وعدم ترميمها.

وقال: “نعرف تماماً من هي الجهة المسؤولة عن مراقبة المرفأ ومحتوياته، والمسؤولية تقع على الجميع بدءا من رئيس الجمهورية وصولا الى أصغر عنصر من الأجهزة الأمنية المعنية”.

وأضاف: “وجّه وفيق صفا رسالة تهديد الى القاضي طارق البيطار ولم يتحرك القضاء آنذاك لتوقيفه، وعندما نتهم حزب الله بتفجير مرفأ بيروت وغيره من التفجيرات يحملوننا مسؤولية تهديد السلم الأهلي وإثارة الفتن، فمن هو وفيق صفا ليهدّد القضاء ويُترك من دون توقيف ومحاسبة؟”

وختم الجميل قائلاً: “علينا المواجهة في سبيل الدفاع عن وطننا لبنان الذي نطمح للعيش فيه رافضين الخضوع للمشروع الايراني الذي يحاول البعض فرضه علينا”.