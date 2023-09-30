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نديم الجميّل: صمدنا في هذه المرحلة الصعبة بفضل اللّبنانيين المنتشرين

منذ 4 دقائق
نديم الجميل

نديم الجميل

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أقام العضو المؤسس للمعهد اللبناني الأميركي للسياسات ALPI PAC رجل الأعمال جو دانيا مأدبة عشاء تكريمًا للنائب نديم الجميّل الذي يزور الولايات المتحدة بدعوة من الهيئة الإغترابية لحزب الكتائب وقسم الكتائب في لوس أنجلوس لتفقد أبناء الجالية اللبنانية، شارك فيها عدد من الشخصيات اللبنانية والأميركية.

وألقى الجميّل في المناسبة، كلمة شكر فيها كل المؤسسات والهيئات اللبنانية والأميركية التي تعمل في الولايات المتحدة وكل القارات من أجل لبنان وسيادته وحريته وحماية استقلاله، كما تعمل ليبقى اللبناني في أرضه ووطنه.

ووضع الجميّل المشاركين في اللقاء بما وصل إليه لبنان “بسبب الخلافات وليس الإختلافات بالرأي”، وقال: “لبنان الذي تعرفونه وتحبّونه يواجه اليوم أصعب التحديات منذ قيام دولة لبنان الكبير التي مرّت مئويتها الأولى مع أكبر إنهيار إقتصادي ومالي وإجتماعي يشهده لبنان، لكن لأننا أبناء الصمود والتحدّي والتصدّي، صمدنا في هذه المرحلة الصعبة بفضل اللبنانيين المنتشرين في العالم الذين ساهوا إلى حدّ كبير بصمود اللبنانيين في أرضهم”.

ودعا الهيئات والمؤسسات اللبنانية في الولايات المتحدة إلى توحيد جهودها من خلال “لوبي” فعّال يخدم لبنان واللبنانيين المتشبثين بأرضهم والبقاء في وطنهم.

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