نديم الجميّل: معوّض لديه حظوظ كبيرة ولا أعتبر تجربة "قائد الجيش" ناجحة

رأى عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب “نديم الجميّل” أنّ المرشح “ميشال معوّض” لديه حظوظ كبيرة بالوصول إلى رئاسة الجمهورية في حال تم تأمين النصاب يوم الاثنين المقبل، مشيرًا الى انه اذا تم الاتفاق مع التغييريين فبإمكاننا إيصال رئيس يؤمن بالتغيير الفعلي.

كلام الجميّل جاء في مقابلة عبر صوت لبنان 100,5، مؤكداً أن البوصلة في لبنان كانت متجهة شرقًا نحو اتجاه الممانعة والدمار والخراب، واليوم تصويب هذه البوصلة يبدأ عبر انتخاب رئيس الجمهورية اي رأس الهرم، بحيث يكون الاخير وسطيًا او من الفريق الآخر لإعادة البلد الى محوره الطبيعي.

ووصف الجميّل جلسة مجلس النواب امس بالمسرحية، مشيراً الى أن رئيس المجلس نبيه برّي ماطل كثيرا في توزيع الأوراق لكي يخرج نواب حزب الله والتيار الوطني الحر من الجلسة ويتم تطيير نصابها، مضيفًا: “لأننا رضخنا كافة هذه السنوات لهذه اللعبة بتنا نلعب ضمن اطار هذه القواعد التي هي خطيرة”.

في السياق نفسه، جدّد أهمية التوحد نحو اسم واحد قائلًا: “لقد لمس النواب التغييريون خلال هذه المرحلة انهم يحتاجون الى معرفة قواعد اللعبة، وانه يجب وضع اليد باليد والتحالف مع سائر القوى للقيام باي جديد”.

وعن امكانية تصويت الكتائب لقائد الجيش قال: ” لست على علم بأنه مرشّح، وتجربة قائد الجيش في رئاسة الجمهورية لا أعتبرها جيدة وناجحة، ورئاسة الجمهورية لم يعد لديها أي وزن او ثقل او “وهرة” بسبب تصرفات رئيس الجمهورية الحالي ميشال عون”.