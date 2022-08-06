نديم الجميّل: مقاربة اللامركزية في بلدية بيروت يجب ألا تكون "طائفية"

شدّد النائب نديم الجميّل خلال لقاء نظّمته جمعية “بيروت منارتي” على أنّ “مقاربة اللامركزية في بلدية بيروت عليها أن تكون مقاربة إنمائية بامتياز وليس طائفية”.

وأكّد أنّ، “جميع سكان المدينة يعانون من الإهمال والتقصير نفسه والسبب يعود إلى فشل الجهاز الإداري في البلدية بإدارة وإيجاد حلول للأزمات والمشاكل”.

كما وجّه الجميّل دعوة لمحافظ المدينة القاضي مروان عبود لإعادة تفعيل وتنظيم ووضع هيكلية جديدة لجهاز بلدية بيروت الذي يهتم بالبنى التحتية والحرس والأمور الخدماتية التي تتطلّبها المدينة وسكانها.

وأكد على “تكريس مبدأ المناصفة التي اعتمدها الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتكريس مبدأ التمثيل المناطقي من أجل تأمين نمط حياة متوازٍ بين مختلف المناطق البيروتية”.