نزار زكا: لدينا فرصة في مسألة ترسيم الحدود.. واسرائيل لن تقوم باي اتفاق الا ان كانت تضمن تنفيذه

قرأ مدير البرامج في المؤسسة الأميركية لتكنولوجيا السلام نزار زكا ما حصل في زيارة الرئيس الاميركي جو بايدن الى السعودية على انه مسرحية متفق عليها.

وقال زكا في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”:” كا حصل كان متفق عليه بالتفاصيل وتمّ تنفيذ المسرحية بشكل جيد ليظهر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كبطل والمملكة تصرفت باستراتيجية ممتازة”.

وتابع: “كان هناك قرار اميركي لاعادة تغطية منطقة الشرق الاوسط لعدم تركها مفتوحة للايرانيين والروس”.

واشار الى ان “رفع العقوبات عن الحرس الثوري الايراني غير وارد لدى الاميركيين “.

ولفت الى ان “العراقيين يحاولون الوصول الى التعاون مع الخليج بطريقة صحيحة وعلينا ايضا ذلك في لبنان”.

وعن الاستحقاق الرئاسي قال: “قبل الرئاسة يجب ان يكون هناك حكومة ومن ثمّ انتخاب رئيس يريد سيادة لبنان”.

واضاف: “لدينا فرصة ومرحلة مهمة للبنان في مسألة ترسيم الحدود او استخدام المنطقة البحرية لتقسيم الانتاج “.

واعتبر ان “مجيء اميركا الى المنطقة والجلوس مع بن سلمان تطور كبير واوروبا بحاجة للغاز والسعودية اليوم بمووقفها الصلب غيّرت المعادلة واليوم كلبنانيين لدينا فرصة لاستخراج الغاز “.

وعن الرد الاسرائيلي على العرض اللبناني في مسألة الترسيم، قال: “لا قناعة ان اي حكومة لبنانية يمكنها اتخاذ اي قرار فحكومتنا حكومة تصريف اعمال ورئاسة الجمهورية ستنتهي الولاية ولا ما يشجّع الحصول على ردّ اسرائيلي وحسب المعطيات لن تقوم اسرائيل باي اتفاق الا ان كانت تضمن تنفيذه بالكامل “.

وتابع: “بات واضحا ان لا تطبيع سعوديا اسرائيليا كاملا بوجود الملك سلمان ويبدو التوجه لاتفاق بين دول المنطقة واسرائيل على نظام دفاع جوّي “.

وعن مسألة النازحين، قال: “يجب ان يكون هناك مفاوضات افضل من الجانب اللبناني بموضوع الحصول على تعويضات لاستضافة النازحين السوريين فهو اكثر بلد يستضيف نازحين على ارضه”.