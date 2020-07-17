نزال_خود_حقك… صرخة جديدة في وجه الطبقة الحاكمة

#نزال_خود_حقك، وسم أطلقه رواد موقع التواصل الاجتماعي “توتير” تمكن من أن يصبح ترنداً، وذلك لتلبية دعوة العسكريين المتقاعدين وجبهة الانقاذ الوطني وحركة مواطنون ومواطنات في دولة، للاعتصام في ساحة الشهداء بعد ظهر اليوم.

سرعان ما تفاعل الناشطون مع الوسم، فبدأوا التعبير عن وجعهم، ودعوا المواطنين الى تلبية الدعوة لان الوضع لم يعد يحتمل، منهم من كتب “#نزال_خود_حقك من الكارتيلات اللي عم تخزن مازوت و تستفزك و تقطع عنك الكهربا” و”#نزال_خود_حقك من لاخذلك عاصمتك غصب! و سلمها لشركة خاصة!”

و”فرق شاسع بين الهجرة كقرار طوعي مؤقت لدوافع شخصية، مهنية كانت او مادية، وبين الهجرة كقرار قصري ودائم بتفرضه عليك سلطة عاجزة ومجرمة. اللي عم يصير اليوم هو هجرة قصرية. انت بتستاهل احسن من هيك. #نزال_خود_حقك”.

كما كتب احد رواد “توتير” “#نزال_خود_حقك ما تموت عالسكت، ما تخلّي زعماء الحرب وحزب المصارف متحكمين برقابنا. بالخوف من بعضنا.كلن يعني السلطة بأحزاب السلطة، مش اللي عملوا حالن معارضة وبعد منهم مصرّين يركبوا وجعنا والمؤامرة منها شي جديد كيف واجهوها؟ إفلاس سياسي اقتصادي. واستمرارهم افلاس أخلاقي”.

فيما كتب آخر “”نحن الشباب فعليا وضعنا كتير بخوف ، مستقبلنا مهدد وعايشين بقلق واحباط هيدا غير العجز اللي نحن فيه لان حاسسن مافي امل بالتغيير بوقت لازم نواجه ونوقف بوج السرقة اللي عم يحضرولنا ياها. ما رح ندفع تمن الافلاس والسرقة والاجرام تبعكن ..#نزال_خود_حقك”، و”كرمال ما تضطر تحكي مع النائب ليفوتك عالمستشفى”.

ومنهم من كتب “بس بلشت اوعى عيللي عم يصير بلبنان سألت اهلي وكل يللي من جيلهن والي اكبر منن ليه هيك تركتو الدني فلتانة؟ ليه خليتوهن يسرقونا؟ ليه سكتوا؟ بس كبرت شوي فهمت انو الخوف الي منعهن،الPTSD الجماعية الي عاشها الشعب بعد الحرب خلوهن يقبلوا باي شي، مهم الامان” و”#نزال_خود_حقك كي لا يكون مصير أطفالك مثل مصير هذا الطفل”، و”#نزال_خود_حقك وكون قوي بوجه الأعداء ولا تخاف”.

وقد لبى عدد من المواطنين الدعوة وتجهوا الى ساحة الشهداء، مطالبين باسقاط الطبقة الحاكمة التي نهبت البلد واوصلته الى الخراب، وقد تحدث النائب العميد شامل روكز حيث اعتبر أن “الخيانة هي ان أرى الصفقات وأبقى ساكتا وأنسى القضية الأكبر، والتي هي قضية شعب ووطن. والخيانة أن أكون مسؤولا على مدى سنوات وأتهم غيري بالفشل بتهمة “ما خلوني اشتغل”، وهذا أشرف له ان يستقيل ويفسح المجال لمن يريد ان يعمل”.

واضاف روكز خلال التجمع في ساحة الشهداء: “شبعنا حكي”، نحن اليوم نجتمع من كل المناطق والطوائف ومن الجيش والمجتمع المدني، لأننا لم نتعود يوما القبول بإذلال الوطن، ومعركتنا قاسية في وجه منظومة فاسدة وأحزاب ميليشياوية دمرت الوطن”.

ودعا الى “إعادة تفعيل عمل المؤسسات”، وقال: “تحدثنا كثيرا عن الفساد والهدر في الدولة، وطالبنا بتحرير مؤسسات الدولة من السلطة السياسية، ولكن لم نلق تجاوبا، بل على العكس اتهمنا بأبشع الاتهامات من خيانة وغيرها”.

اما الوزير السابق شربل نحاس فاشار إلى “أننا لا نطلب إلا فرض التفاوض على انتقال سياسي سلمي للسلطة، وسنستمع إلى كل وسيلة تصبح متوفرة وذات جدوى، ونحن مستعدون أن نقوم بها لأجل الوطن”، معتبرا أنه “الوقت ليس للنصائح لأننا قضينا 30 سنة بالنصائح ولم تجد نفعا مع هذه الطبقة، نحن بحاجة لدولة مدنية تتعامل مع المجتمع كمجتمع ومع الخارج كخارج”.

واعتبر أثناء مشاركته في مظاهرة في ساحة الشهداء، أن “مجتمعنا انصاب بصميمه، و لو أن المجتمع واع كان قال لا للحرب، وما نريده فقط هو بناء دولة، وليس مجموعات، ونحن نعمل ليل نهار على طرح البديل وفرض ميزان القوة”. وأوضح أن “هناك عصابة ممسكة بالدولة، وليس هناك عام وقطاع خاص، هناك نظام نتج من حرب دمرت المجتمع، وكل المنظومة سقطت بهذه الحكومة القناع الواجهة، فليستقيلوا”.