نزهة لـ"صوت بيروت": المطاعم في جهوزية كاملة.. وتحفيزات لجذب الزبائن

بالرغم من كل شيء، لم تغب رهجة العيد عن لبنان ولم يتردد المغتربون عن المجيئ إلى لبنان لقضاء فترة الأعياد، ربما هو الحنين إلى الوطن كيفما كان أو الشوق إلى الأهل الذين لا يحلو العيد من دونهم، ومطار رفيق الحريري خير شاهد على كثافة الوافدين، والمطاعم أيضًا خير دليل على أن لبنان كان وسيبقى العيد.

في هذا الإطار، أكد نائب نقيب المطاعم والمقاهي والملاهي خالد نزهة في حديث لـ “صوت بيروت إنترناشونال” أنّ المطاعم وأماكن السهر في جهوزية كاملة وهناك تحضيرات رائعة لاستقبال الأعياد، “وبدأت تنشط الحركة منذ أيام في المطاعم ومن المتوقع مجيئ الآلاف من اللبنانيين المغتربين إلى لبنان، لا سيما من الدول العربية وأفريقيا”.

والمفارقة كما يلفت نزهة، أن الفنانين الكبار (الصف أول) سيحيون هذه السنة الحفلات في فترة الأعياد، بعكس السنة الماضية، إن كان في كازينو لبنان أم في الفنادق الكبيرة أو محلات السهر.

ولفت نزهة إلى أن قسمًا كبيرًا من المطاعم ستقدم (a la carte) آخذين بعين الاعتبار أوضاع اللبنانيين المقيمين في لبنان، بعد التخوف من عدم مجيئ المغتربين بسبب الأوضاع الأمنية في الجنوب، مشيرًا إلى أنّ نقابة المطاعم أوعزت إلى أصحاب المؤسسات لتقديم تحفيزات من أجل جذب أكبر عدد من الرواد إلى المطاعم، لا سيما في ليلة العيد مع التشديد على ضرورة وجود نوع من التنافس على الجودة وعلى النوعية وعلى “السرفيس”، لافتًا إلى أن هناك أسعارًا تشجيعية.

ويعول نزهة على هذه الفترة من موسم الأعياد مشيرًا إلى أن هذا العيد “يعني كل اللبنايين وسنحاول أن ننزع عامل الخوف والقلق من قلوب اللبنانيين ونزرع الفرح قدر المستطاع من خلال السهرات والحفلات والموسيقى”.