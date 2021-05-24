نزيف الأزمات... لبنان إلى العتمة والبنزين غير متوفر

يعيش اللبناني على وقع الأزمات المتتالية مع ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل عشوائي، وتراخي الحكومة اللبنانية عن إيجاد الحلول لانتشال المواطن اللبناني من أزماته المتفاقمة على جميع الأصعدة.

وفي معلومات صحافية متداولة أن عدداً من الشركات المستوردة للنفط عمدت الى توزيع ما تبقى لديها من مخزون للمحطات في وقت أقفل عدد كبير من هذه الشركات وذلك في ظل إتصالات كثيفة لإيجاد الحلول وتأمين الدعم اللازم لإفراغ حمولة ثلاث بواخر راسية قبالة الشاطئ اللبناني، وأشارت المعلومات إلى أن المواطن مهدد بأزمة بنزين وعتمة نتيجة عدم توفر مادة المازوت.