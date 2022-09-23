نزيه متى: لا يجوز أن يأتي رئيس يستمر بالخط الذي كان عليه عون

اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى أن أداء الرئيس ميشال عون هو الأسوأ بين روساء الجمهورية الذين سبقوه، وبعهده مرّ أسوأ وضع على لبنان واللبنانيين، مضيفا انه ليس لدينا اسم معيّن لرئاسة الجمهورية، وجعجع لا يمكن ان يأتي رئيسا للجمهورية اللبنانية الا اذا كان هناك قرارا من اللبنانيين في بناء البلد.

وتابع انه طالما ليس هناك قرار في بناء البلد فإن جعجع مستثنى من الترشح لرئاسة الجمهورية.

وشدد في حدث خاص لصوت بيروت انترناشونال وضمن برنامج “مع ديانا” ان هناك أداء معيّن أوصل البلد الى ما هو عليه اليوم ونحن لن نقبل باستمرار هذا الاداء لذلك سنبقى نناضل ونواجه ونستمر لعودة لبنان من جديد. وأضاف ان وضع لبنان اليوم ليس “وضع النزول الى الشوارع” بل هو وضع “مؤسسات الدولة ومجلس النواب”.

حكومياً، رأى متى انه من خلال الأداء الموجود اليوم وشدّ الحبال بين الافرقاء المعنيين في تشكيل الحكومة يتبين انهم لا يريدون تأليف الحكومة، مؤكدا ان القوات اللبنانية ليس لديها علاقة بتشكيل الحكومة وتعتبر نفسها في المعارضة، قائلا انه اذا قرر “ضابط الايقاع” أي حزب الله في الساعات الاخيرة من انتهاء عهد عون من تشكيل الحكومة فستشكل.

وفي سياق الحديث، قال متى ان وليد جنبلاط في فترة من الفترات كان داخل المنظومة السياسية، مشيرا الى ان القوات لبنانية عندما تريد ان تبني البلد ستبدأ من الاقرباء.

ولفت متى الى ان القوات مع ان يكون اسم المرشح لرئاسة الجمهورية معلوما من قبل، وان يعلن برنامجه علناً، مضيفا اننا نرحب بأي شخص يرشّح نفسه للرئاسة. وفي هذه الحال ننتخب رئيس بحسب مشروعه.

وقال متى انه ممنوع ان يأتي رئيس للجمهورية من محور الممانعة، مشددا على انه اذا كان هناك نية بقيامة لبنان، فلا يجوز ان يأتي رئيس سيستمر بالخط الذي كان به عون.

وأكد انه ما يجمعنا مع حزب الكتائب أمور كثيرة ومنها مستقبل لبنان، مشيرا الى انه لدينا النية بأن نتوحد مع بعضنا البعض لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.