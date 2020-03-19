نسبة الاستهلاك زادت 3 أضعاف.. كم تكفي المواد الغذائية اللبنانيين؟

يتخوّف التجار والموردون من عدم قدرتهم على تأمين الدولارات المطلوبة من أجل الاستمرار في الاستيراد وضمان عدم توقف سلسلة التموين. وقد أبدى نقيب اصحاب السوبرماركت نبيل فهد قلقاً بالنسبة لإقفال المصارف وتعطّل عمليات تحويل الاموال من اجل الاستيراد.

وقال لـ”الجمهورية”، انّ التجار يعانون من فقدان الدولار من السوق، والذي تفاقم بعد تعميم مصرف لبنان تحديد سعر الصرف في السوق الموازية، ما أدّى الى عدم توفر الدولارات لدى الصيارفة، وبالتالي مع استمرار هذه الأزمة، لن يتمكّن التجار من تحويل الاموال الى الخارج من اجل الاستيراد. وأوضح فهد، انّ اي تأخير في عملية التوريد من ناحية تحويل الاموال او التأخّر في الطلبيات، سيؤثر في المستقبل على مخزون السلع.

وأشار، انّ الاسبوع الماضي شهد تهافتاً هستيرياً من قِبل المواطنين على السوبرماركت، حيث زادت نسبة الاستهلاك حوالى 3 أضعاف. مطمئناً الى انّ مخزون السوبرماركت ومستوردي المواد الغذائية يكفي حاجة السوق لمدة 3 اشهر، وبالتالي لا داعي للهلع والتموين بنسبة غير اعتيادية، لأنّ “المواد الغذائية الاساسية مؤمّنة ولن تنقطع من الأسواق”.

وحول الإجراءات الوقائية التي تتخذها السوبرماركت، قال فهد، انّ هناك اجراءات صحية تتعلق بنظافة المؤسسات والعمال بالإضافة الى تنظيم اوقات العمل، بحيث يمكن تمديدها عندما تقتضي الضرورة ووفقاً لحاجة كل مؤسسة. كما سيتمّ الحدّ من أعداد الزبائن داخل كل مؤسسة لضمان عدم الاكتظاظ والاحتكاك.