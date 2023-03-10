نسبة عقود الزواج في لبنان إلى تراجع.. ماذا عن الطلاق؟

كشفت الشركة الدولية للمعلومات عن تراجع نسبة الزواج في لبنان خلال العقد الأخير أمام ارتفاع نسبة الطلاق.

وجاء في التقرير الذي نشرته الشركة: “سجّلت عقود الزواج المصرّح عنها لدى المديريّة العامّة للأحوال الشخصيّة تراجعاً في العقد الأخير (2012-2022)، وفي المقابل، ارتفع عدد عقود الطلاق في الفترة عينها”.

وأضاف التقرير “يظهر احتساب المتوسّط السنويّ للفترة المذكورة، أنّ عقود الزواج تراجعت بنسبة 1.89%، في حين ارتفعت نسبة عقود الطلاق، وبلغت 2.78%”.

إليكم فيما يلي جدول يبيّن نسب عقود الزواج والطلاق في العقد الأخير (2012-2022):