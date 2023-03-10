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نسبة عقود الزواج في لبنان إلى تراجع.. ماذا عن الطلاق؟

منذ 17 دقيقة
خواتم الزواج

خواتم الزواج

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كشفت الشركة الدولية للمعلومات عن تراجع نسبة الزواج في لبنان خلال العقد الأخير أمام ارتفاع نسبة الطلاق.

وجاء في التقرير الذي نشرته الشركة: “سجّلت عقود الزواج المصرّح عنها لدى المديريّة العامّة للأحوال الشخصيّة تراجعاً في العقد الأخير (2012-2022)، وفي المقابل، ارتفع عدد عقود الطلاق في الفترة عينها”.

وأضاف التقرير “يظهر احتساب المتوسّط السنويّ للفترة المذكورة، أنّ عقود الزواج تراجعت بنسبة 1.89%، في حين ارتفعت نسبة عقود الطلاق، وبلغت 2.78%”.

إليكم فيما يلي جدول يبيّن نسب عقود الزواج والطلاق في العقد الأخير (2012-2022):

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