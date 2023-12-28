الخميس 15 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 28 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نسبة نزوح الجنوبيّين تتجاوز الـ75%.. ما آخر المستجدات الميدانيّة؟

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 28 - ديسمبر - 2023 10:06 صباحًا
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

A A A
طباعة المقال

حلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي طيلة الليل الفائت، وحتى ساعات الصباح الأولى، فوق منطقة صور والساحل البحري وفوق الخط الأزرق المتاخم للحدود مع فلسطين المحتلة، مترافقًا مع إطلاق القنابل المضيئة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق مساء أمس، نيران مدفعيته الثقيلة على أطراف بلدات الناقورة وعلما الشعب ويارين والجبين والضهيرة وعيتا الشعب، وأغار الطيران المسيّر على جبلي اللبونة والعلام ووادي حامول .

فيما أدى القصف المعادي على بلدة طيرحرفا، إلى اشتعال النيران في محل لتكرير المياه عملت فرق الإطفاء على إخمادها، بالإضافة إلى إصابة منزل.

ومنتصف الليل، أغار الطيران الحربي المعادي على أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط.

من جهة ثانية، ازداد عدد النازحين بعد التصعيد الإسرائيلي خلال اليومين السابقين، وبخاصة من القرى التي تتعرض للقصف باستمرار، حيث وصلت نسبة نزوح الأهالي لأكثر من خمس وسبعين بالمئة من السكان.

    المزيد من أخبار لبنان

    اللواء الياس البيسري
    جولة جنوبيّة للواء البيسري.. وصولًا إلى مقر "اليونيفيل" في الناقورة
    قائد الجيش العماد جوزاف عون
    وفد من رؤساء بلدات جزين في اليرزة.. و"خنجر" لقائد الجيش
    طقس لبنان
    لا منخفضات جوية قريبة.. والحرارة إلى ارتفاع!

    الأكثر قراءة

    قائد الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي
    قائد الأركان الإسرائيلي: الموافقة على خطط الهجوم على لبنان "تمت"
    الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو
    عملية مثلثة الأضلاع بتوقيع "أميركي – إسرائيلي"
    جنود من الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان
    تفاصيل جديدة.. تقرير إسرائيلي يكشف ما يريد نتنياهو إنشاءه في لبنان