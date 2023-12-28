نسبة نزوح الجنوبيّين تتجاوز الـ75%.. ما آخر المستجدات الميدانيّة؟

حلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي طيلة الليل الفائت، وحتى ساعات الصباح الأولى، فوق منطقة صور والساحل البحري وفوق الخط الأزرق المتاخم للحدود مع فلسطين المحتلة، مترافقًا مع إطلاق القنابل المضيئة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق مساء أمس، نيران مدفعيته الثقيلة على أطراف بلدات الناقورة وعلما الشعب ويارين والجبين والضهيرة وعيتا الشعب، وأغار الطيران المسيّر على جبلي اللبونة والعلام ووادي حامول .

فيما أدى القصف المعادي على بلدة طيرحرفا، إلى اشتعال النيران في محل لتكرير المياه عملت فرق الإطفاء على إخمادها، بالإضافة إلى إصابة منزل.

ومنتصف الليل، أغار الطيران الحربي المعادي على أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط.

من جهة ثانية، ازداد عدد النازحين بعد التصعيد الإسرائيلي خلال اليومين السابقين، وبخاصة من القرى التي تتعرض للقصف باستمرار، حيث وصلت نسبة نزوح الأهالي لأكثر من خمس وسبعين بالمئة من السكان.