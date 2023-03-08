نصائح وإرشادات.. إحياء اليوم العالميّ للسمع في الجامعة اللبنانية الأميركية

اليوم العالميّ للسمع في الجامعة اللبنانية الأميركية

بمناسبة اليوم العالميّ للسمع، أقام المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى رزق وكلّية جيلبير وروز ماري شاغوري للطب في الجامعة اللبنانية الأميركية، حفلاً في حرم الجامعة في بيروت.

أتاح هذا الحدث لطلاب الجامعة اللبنانية الأميركية وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والخريجين وممثلي وسائل الإعلام فرصة الحصول على فحص كامل للأذن. كان هدف الحملة خلق الوعي حول أهمية اختبار السمع للجميع والحفاظ على سلامة الأذن بما أنّ حاسّة السمع فريدة ولا يمكن الاستغناء عنها.

بتنظيم من المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأمريكية – مستشفى رزق قسم الأنف والأذن والحنجرة وطب الأسرة، وبحضور الدكتور رامي سعادة رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة والدكتورة رنا بركة، تلقى الحاضرون فحصًا للأذن وفحصًا للسمع، بالإضافة إلى نصائح وإرشادات حول كيفية العناية الجيدة بالسمع وتجنب فقدان هذه الحاسّة.

كان الحدث برعاية شركة Sound & Vision SARL التي قدمت دعمها بمناسبة يوم السمع العالمي لزيادة الوعي ومحاربة وصمة فقدان السمع في لبنان.

تم توفير جميع المعدّات السمعية (مقياس السمع، بالإضافة إلى جميع المحولات المطلوبة) من قبل شركة Sound & Vision SARL لتسهيل الاختبار.

وقد حضره أكثر من 300 شخص.