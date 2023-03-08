نصار: تأسيس نقابة أصحاب ومستثمري بيوت الضيافة في لبنان

أعلن وزير السياحة وليد نصّار “تأسيس نقابة أصحاب ومستثمري بيوت الضيافة في لبنان، حيث أنّ وزارة السياحة بصدد دعوة الهيئة التأسيسية لاجتماع لبلورة الإجراءات المتبعة من أجل دعوة الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، موجهاً الدعوة إلى جميع أصحاب ومستثمري بيوت الضيافة للانتساب إلى النقابة”.

وعرض نصّار، مع وفد يمثل جمعيات شحيم في اقليم الخروب ضم فرج الله فواز، حسان احمد شعبان واشكري ايلي البستاني، بحضور رئيس مصلحة الانماء السياحي في الوزارة انطوان عاصي، الواقع السياحي في المنطقة وجملة من المطالب ذات الصلة بالسياحة والتراث في شحيم واقليم الخروب، وخصوصاً معبد شحيم الروماني المعروف بقصر شحيم الاثري، وقد أبدى نصّار اهتمامه الكامل بهذه المطالب وقرر السير بالخطوات التالية:

1. التحضير للمؤتمر السياحي الاول في منطقة شحيم واقليم الخروب الذي حدد الاسبوع الاخير من شهر ايار 2023 موعداً لانطلاق المؤتمر.

2. القيام بجولة سياحية على المعالم السياحية والاثرية في المنطقة.

3. افتتاح مكتب لوزارة السياحة في شحيم يسمى مكتب الارشاد السياحي من ضمن الخطة السياحية “اللامركزية الإدارية السياحية” التي كانت وزارة السياحة قد أطلقتها وتمّ بموجبها افتتاح 31 مكتباً سياحياً في لبنان لغاية اليوم.

4. وضع الأماكن السياحية والتراثية الأساسية على الخريطة السياحية المحلية والعربية والعالمية، لتصبح منطقة إقليم الخروب مقصداً سياحياً للسياح العرب والأجانب من أنحاء العالم كافة.