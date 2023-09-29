الجمعة 14 ربيع الأول 1445 ﻫ - 29 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نصار للمؤسسات السياحية: للحصول على الأذونات قبل استعمال المفرقعات

منذ 40 دقيقة
وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار

وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار

A A A
طباعة المقال

اصدر وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار تعميما يحمل الرقم 10 توجه فيه الى المؤسسات السياحية في لبنان، وجاء فيه:

“حفاظاً على السلامة العامة، تُعمّم وزارة السياحة على المؤسسات السياحية كافة وجوب الحصول على الأذونات اللازمة من الجهات المعنية قبل استعمال المفرقعات النارية على أنواعها في المناسبات الخاصة، وتطلب الوزارة من المؤسسات السياحية الالتزام بجميع شروط الصحة والسلامة العامة داخل مؤسساتهم، كما تحذرمن استعمال الألعاب النارية في الصالات المقفلة تحت طائلة الملاحقة القانونية واتخاذ الاجراءات اللّازمة بحق المؤسسات المخالفة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الجيش اللبناني
    الجيش: تحرير مخطوف وتوقيف المخطِّط للعملية
    الدفاع المدني
    الدفاع المدني: 69 مهمة خلال الـ24 ساعة الماضية
    مبنى بلدية بيروت
    بلدية بيروت: استمرار حملة إزالة التعديات على الأملاك العامة

    الأكثر قراءة

    سيارات تقل لاجئين سوريين في إحدى المناطق اللبنانية
    قبرص تطالب الأوروبيين بمساعدة لبنان للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين
    من جانب القبر في بلدة فايدة في العراق
    فيديو.. صوت من داخل قبر يثير ضجة في العراق والسلطات تتحرك!
    صاعقة تلامس برج الساعة في مكة المكرمة
    فيديو.. مشهد مهيب لصاعقة تضرب "برج الساعة" في مكة المكرمة